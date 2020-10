Fine settimana con parchi e musei aperti

PIOMBINO – In questo periodo in cui l’emergenza sanitaria si fa ancora più serrata, il decreto lascia aperti i musei. Il sistema di Parchi e Musei della Val di Cornia continuerà quindi ad accogliere i propri visitatori offrendo servizi e visite guidate (ovviamente con ingressi contingentati), nel più rigoroso rispetto delle norme di sicurezza anti Covid.

Domenica 1 novembre, il Museo Artistico della Bambola, con la sua straordinaria collezione di Maria Micaelli composta da oltre 50 bambole dalla fine dell’Ottocento agli anni ’80, e il Museo della Rocca Aldobrandesca, luogo simbolo di Suvereto, saranno aperti dalle ore 14.00 alle ore 18.00 con visite guidate alle ore 14.30 – 15.30 – 16.30. Annullato invece lo spettacolo dei Cavalieri di Ildebrandino previsto nell’offerta del Museo della Rocca di Suvereto nel calendario degli eventi “Autunno nel Borgo” di Suvereto.

Allo stesso modo, nel cuore del centro storico di Piombino, il Museo archeologico del Territorio di Populonia è aperto tutti i giorni fino al 1 novembre dalle 10 alle 18. Il Museo, sviluppato su tre piani, offre ampi spazi di visita, reperti unici (come l’Anfora d’argento di Baratti) e percorsi multimediali, proponendosi come luogo dove poter vivere, in tutta sicurezza, un’esperienza culturale ideale per tutta la famiglia.

Aperti sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre dalle 10.00 alle 17.00 anche il Parco archeologico di Baratti e Populonia e il Parco archeominerario di San Silvestro.

La società ha lavorato in questi mesi garantendo sempre modalità di visita tali da poter scoprire in tutta sicurezza sia il mondo sotterraneo del Parco archeominerario di San Silvestro che l’immenso patrimonio storico-archeologico e paesaggistico del Parco archeologico di Baratti e Populonia, che non smette di stupire anche grazie alle recenti ricerche archeologiche.

Aperture autunnali che potranno essere anche l’occasione per i residenti del territorio per godere del proprio patrimonio e riscoprirne la bellezza immutata.

Per info: tel. 0565 226445 – www.parchivaldicornia.it/esperienze-2020