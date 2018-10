Fine settimana all’insegna della solidarietà: tutte le iniziative di Insieme in Rosa

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Altro fine settimana di solidarietà a Castiglione della Pescaia volto a raccogliere fondi per la ricerca, la prevenzione, la diagnosi e la cura oncologica nel nostro territorio. Insieme in Rosa onlus presenta gli appuntamenti del weekend e invita a prenotarsi dal sito dell’associazione http://insiemeinrosaonlus.it oppure al call center della onlus: +39 334 1415167.

L’anticipazione è stata questo pomeriggio (mercoledì) a Buriano con la mostra fotografica “Buriano com’era”, esposizione della carabattole, oggetti della tradizione paesana e rurale, acconciature in rosa, memoria di antichi oggetti e la spiegazione di Piergiorgio Zotti. “Raccontafiabe” laboratorio didattico con Adriana Marseglia. L’inizio è fissato alle 17 di venerdì 12, a Castiglione della Pescaia, dove i commercianti dal 5 ottobre hanno allestito bellissime vetrine in rosa, con l’attesa sfilata di moda “Bridal fashion show” dell’atelier di Giada Ghini la quale presenterà la collezione 2019 nella magica atmosfera all’interno del giardino del Castello nel borgo. Drink di benvenuto e aperitivo: qui la prenotazione è obbligatoria.

La giornata prosegue alle 21,15, nella sala consiliare (nel palazzo della biblioteca “I. Calvino”) con i “Canti dal mondo fra cielo e terra” un momento magico del coro Vocelibera e la corale S. Cecilia con Andrea Santoni e Sara Santonastaso, voci soliste, Guglielmo Eboli alle percussioni e Lorenza Baudo direttore e voce solista.

Il sabato 13 ottobre alle 10 a Punta Ala la “Golf Plus Cup”, un torneo organizzato dal locale Golf Club e dedicato a Insieme in Rosa.

Il programma si sviluppa poi alle ore 17 a Castiglione della Pescaia nella sala del Consiglio dove ci sarà la Tavola rotonda , aperta a tutti, “Carne si, Carne no… facciamo chiarezza” con specialisti della nutrizione, medici e blogger che aiuteranno a capire un tema sempre attuale. Nel dettaglio saranno presenti: il dottor Carmelo Bengala primario oncologo del dell’ospedale Misericordia, la dott.ssa Alessandra Buonavia responsabile della sezione mammografica di Grosseto, la dott.ssa Valentina Culicchi U.O.S.D. Nutrizione Clinica Grosseto, la dott.ssa Catia Gonnelli medico di medicina generale specialista gastroenterologia e nutrizionista, la dott.ssa Paola Muti medico MC master university Ontario Canada e Andrea Laganga, il primo meat-blogger d’Italia, macellaio grossetano da generazioni e referente unico del WBC, World Butcher Challenge, della nazione. Il suo blog @Maremmachecciccia lo porta alla scoperta del mestiere fino a diventare un punto di riferimento dei macellai italiani. Il tutto moderato da Carlo Sestini.

Alle 20,30 al Gala Dinner con spettacolo all’Hotel Miramare (prenotazione obbligatoria).

Il 14 ottobre dalle 9.00 alle 12.00 negli ambulatori dei distretto di piazza Orsini Prevenzione gratuita ed è possibile prenotarsi per visite degli specialisti Lions. A disposizione ci saranno il dott. Marco Algeri radiologo, il dott. Tommaso Balestracci chirurgo generale, Marco Breschi cardiologo, il dotto Gaetano Camozzi otorinolaringoiatra, il dott. Franco Onorato, urologo e il dotto Gian Pietro Sandrucci ortopedico. Cornice all’iniziativa per l’intera giornata il “Mercatino delle Fate” in corso della Libertà con prodotti artigianali realizzati dalle “fatine”.

Dalle 14 sul lungomare di via Roma tutti i paesi insieme per “Il meglio del meglio”: Buriano presenta le acconciature in rosa, Tirli laboratorio del formaggio dove poter essere attivi nella preparazione dei vari prodotti caseari e il Laboratorio delle Api , Punta Ala per provare il golf con esperti istruttori, Vetulonia la mostra dei corredi delle nonne( dal 12 al 14 ottobre), Pian di Rocca i giochi di una volta (braccio di ferro,tiro alla fune,corsa con i sacchi, lancio dei ferro di cavallo,i barbi , Ponti di Badia il laboratorio di ricamo dove tutti potranno provare a fare il famoso “punto svizzero” in onore dei tanti turisti che in questo periodo affollano la località. Eventi collaterali saranno la pesca di beneficenza, i cavalli della Bandita per il battesimo della staffa, e “Rosa da Bere”, una degustazione di vini rosati della maremma. E da non perdere il Corteo con tante sorprese animerà il paese partendo in centro dalla piazza Orto del Lilli per arrivare fino al lungomare di Via Roma.

Da venerdì 12 a domenica 14 ottobre sarà possibile vedere l’esposizione dei manufatti delle fatine nella sala mostre di Castiglione: lavori che sono già messi all’”Asta di beneficenza on line” attiva sulla pagina Facebook Insieme in Rosa Onlus e a cui si può partecipare fino al pomeriggio di sabato 13 cliccando sulla foto del lavoro prescelto e scrivendo la propria offerta nei commenti.

Ricordiamo che davanti alla sede della Croce rossa, da martedì 9 ottobre e fino al sabato 13 ottobre, le donne tra i 50 e i 74 anni che non abbiano fatto controlli da almeno un anno, possono usufruire dello “Screening mammografico gratuito” dell’ospedale Misericordia di Grosseto prenotandosi numero 0564 486486 tutte le mattine.

Da segnalare il grande successo dell’iniziativa dei ristoratori di tutto il territorio che stanno proponendo il loro piatto forte alla clientela donando 1 euro all’associazione per ogni prelibatezza venduta .