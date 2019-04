“Fine pena ora” di Elvio Fassone: appuntamento domenica alla Biblioteca della Ghisa

FOLLONICA – Sarà “Fine pena ora” di Elvio Fassone e portata in scena da Fabio Carraresi a chiudere il programma 2018-2019 di Dal Libro alla Scena. L’appuntamento è per domenica 7 aprile alle ore 17.30 presso la Biblioteca della Ghisa di Follonica e l’ingresso sarà gratuito.Il programma di eventi di questa terza edizione, organizzato dal Laboratorio dello Spettacolo e sostenuto dalla Biblioteca della Ghisa, ha presentato cinque letture sceniche da novembre ad aprile e un’anteprima di “Buona Stagione Teatrale” con il match di improvvisazione teatrale svoltosi alla Leopoldina.

Gli eventi hanno avuto sempre un buona partecipazione di pubblico, confermando l’attenzione degli appassionati per questo genere teatrale – la lettura scenica – che è il fulcro attorno al quale ruota il progetto. Un genere utile allo svago, al divertimento ma anche alla conoscenza dei testi e quindi alla promozione della lettura nonché adatto a toccare anche tematiche di impegno civile.

E rientra in quest’ultima fattispecie il testo di Elvio Fassone che con “Fine pena ora” ci parla della corrispondenza che lui, giudice al maxi processo di Torino alla mafia catanese, intrattiene per ventisei anni con un carcerato al quale la corte da lui stesso presieduta ha comminato la condanna all’ergastolo. La riflessione di Fassone non è un saggio sulle carceri, non enuncia teorie, è un’opera che scuote e commuove, che chiede come conciliare la domanda di sicurezza sociale e la detenzione a vita con il dettato costituzionale del valore riabilitativo della pena, senza dimenticare l’attenzione al percorso umano di qualsiasi condannato. Un tema controverso e di forte attualità quindi, al quale Carraresi presterà voce e sensibilità sotto la regia di Gianluca Orlandini che per il Laboratorio dello Spettacolo ha curato anche la direzione artistica dell’intero progetto.