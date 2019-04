“Finale da teatro”: si chiude la stagione della Leopolda con tanti eventi

FOLLONICA – Una grande festa del teatro per la chiusura della stagione 2018-2019, con partecipazione gratuita molti eventi e rappresentazioni che si svolgeranno nel comprensorio Ex Ilva. Un intero giorno, dalla mattina alla notte, dedicato agli spettacoli, alle arti varie, alla gastronomia locale, utilizzando non solo il complesso teatrale ma praticamente tutti gli edifici culturali e gli spazi esterni del comprensorio di archeologia industriale Ex Ilva, dove è situato il Teatro Fonderia Leopolda

“ Una vera e propria festa del teatro e del divertimento è quella cui sono invitati tutti i cittadini di Follonica – dice il direttore artistico del teatro Fonderia Leopolda Eugenio Allegri – come atto di ringraziamento per l’attenzione rivolta al Teatro Fonderia Leopolda e per salutare insieme la chiusura della stagione teatrale 2018/2019 che è stata senza dubbio la più straordinaria da quando il teatro della città ha aperto i battenti nel 2015.

Nell’Area Ex Ilva, a partire dal pomeriggio e fino a sera, si alterneranno tanti gruppi teatrali dell’ “Associazione Cantiere Cultura” che presenteranno creazioni artistiche teatrali, di danza e musicali preparate appositamente per celebrare la giornata, mentre ormai da giorni una mostra fotografica itinerante, che parte di fronte al mare e si snoda sino ai luoghi di spettacolo, sta raccontando ciò che artisticamente è avvenuto in questi anni. Ma già dalla mattina nel parco della Ex Fonderia si terranno giocosi laboratori di “Circo-Teatro” dedicati a bambine e bambini e ragazze e ragazzi che potranno misurarsi con esercizi individuali e corali di equilibrio, di acrobatica e di giocoleria guidanti dalle sapienti e straordinarie capacità degli artisti del “CirKo Vertigo” di Torino, titolari della omonima e più prestigiosa scuola italiana di arti circensi, i quali poi nel pomeriggio daranno vita ad un meraviglioso spettacolo aereo dove i corpi in movimento sfideranno la gravità volteggiando poeticamente nell’aria e raccontando storie di bellezza. Prima e dopo di loro sarà vera e propria festa con occasioni di spettacolo in tutti gli spazi culturali della Ex Ilva, dal Teatro alla Biblioteca, dalla Leopoldina alla Fonderia 1, ma anche di ristoro e di festa con la “merenda” organizzata da ragazze e ragazzi delle scuole, con la cena al ristorante del teatro e con tante altre occasioni di incontro e di scambio gioioso e giocoso nello spirito di divertimento e partecipazione popolare.”

A chiusura di tutto, nel Teatro Fonderia Leopolda, il direttore artistico Eugenio Allegri renderà omaggio agli artisti e alla città con una breve performance alla maniera degli attori, ovvero porgendo al pubblico il suo saluto finale…in forma di teatro.”

Ecco performances artistiche

27 aprile ore 10.00 Ex Ilva – LABORATORI e PERFORMANCES delle scuole, a cura dei Comprensivi Scolastici 1 e 2

Via Roma, Mercato coperto, via Litoranea, via Cassarello, Senzuno, 167 Ovest: ESIBIZIONI e PERFORMANCES itineranti, Flash mob a cura della Scuola Comunale di Musica

Laboratori di arte circense a cura di Circo Vertigo

27 aprile – pomeriggio (Interno Ex Ilva)

Ore 15.30 – 17.30 Teatro Fonderia Leopolda: RASSEGNA CORINCANTO Corale Roberto Goitre

Ore 15.30 – 17.30 Fonderia 1: CIRCO VERTIGO

Ore 16.30 – 17.30 Sala dei Fantasmi Museo Magma – LAVORO NARRATO Istituto Comprensivo 1 e Istituto Comprensivo Leopoldo II di Lorena.

Ore 17.30 Ristorante del Teatro Fonderia Leopolda – COOKING TIME Ass.ne RealGIALLU – ISTITUTO COMPRENSIVO 1

Ore 16.30 – 18.00 Fonderia 1(Sala Munari “Acquario”) – ALTRI SGUARDI all’ACQUARIO Cooperativa ARCOBALENO – GATTOPICCHIO

Ore 18.30 – 20.00 Sala Munari Acquario – PICCOLA COMPAGNIA INSTABILE / LOTUS

Ore 19.00 – 20.00 Chiostro Teatro Fonderia Leopolda – CORO VOCE LIBERA – SPAZIO ARTE

27 aprile – Sera

Ore 21.00 – 23.30 Biblioteca della Ghisa – TIPI DA TEATRO 2 – LABORATORIO DELLO SPETTACOLO

Ore 21.00 – 23.30 Sala Leopoldina – IDENTITA’ – CENTRO STUDI DANZA – LABORATORIO DELLO SPETTACOLO – ASSOCIAZIONE MUSICALE FOLLONICHESE