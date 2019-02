Filosofia protagonista: in città l’incontro “Oltre il corpo: l’energia dello psicosoma”

GROSSETO – La filosofia in alcune sue declinazioni al centro della conferenza che l’Unitre Grosseto organizza giovedì 7 febbraio 2019 alle 18:00, presso l’Aula Magna dell’associazione in via Garibaldi.

La professoressa Rita Gherghi, docente Unitre, intratterrà la vasta platea dei suoi associati su una tema di forte suggestione: “Energie”. Ovvero, “Oltre il corpo: l’energia dello psicosoma”, la psicoterapia moderna, approcci, tradizioni, modalità, disciplina e competenza.

Counselor Relazionale, Rita Gherghi è autrice tra l’altro di quattro libri, pubblicati per i tipi della casa editrice La Bancarella di Piombino.

Introduce Giuseppina Scotti, presidente dell’Unitre Grosseto.