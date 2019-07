Filippo canta Ivan: Graziani rivive nel concerto del figlio

MONTEROTONDO MARITTIMO – Domenica 7 luglio alle 21, in piazza Cheli a Monterotondo Marittimo, Filippo Graziani canta Ivan Graziani.

“Ivan Graziani è stato uno dei più grandi cantautori e chitarristi italiani, soprattutto è stato uno dei pochi cantautori rock – commenta il sindaco Giacomo Termine -. Scomparso prematuramente il 1 gennaio del 1997, Ivan ha firmato capolavori con Pigro, Lugano Addio, Agnese, Firenze, Maledette Malelingue, Signora Bionda dei Ciliegi, Monnalisa, Motocross… Canzoni che hanno fatto la storia per i loro testi taglienti, per quelle melodie che restano impresse, figlie dei Beatles e degli Stones, per gli inconfondibili riff di chitarra e per quella voce unica e angelica”.

“Filippo Graziani è il secondogenito di Ivan e dal papà ha ereditato molti talenti, tra cui le doti chitarristiche e quella voce che sembra arrivare da un’altra dimensione. Sarà una grande emozione – conclude il primo cittadino – riascoltare le canzoni senza tempo di Ivan cantate dal figlio Filippo e dalla sua band”.