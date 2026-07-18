MURCI – Un secolo di musica, tradizione e comunità. Domenica 26 luglio, alle 18, davanti alla chiesa di San Domenico, la storica Filarmonica Gioacchino Rossini di Murci, fondata nel 1926, celebrerà il suo centenario con un concerto speciale inserito nel programma della tradizionale Sagra dello strozzaprete, l’appuntamento estivo più atteso della frazione del comune di Scansano. Sul podio il maestro Giovanni Monari, 93 anni; tra gli esecutori Simone Periccioli, suo allievo e oggi professore d’orchestra al Teatro alla Scala.

Bandisti di ieri e di oggi: il passaggio di testimone

Per questa ricorrenza la banda si è ricostituita riunendo musicisti di ieri e di oggi: gli storici bandisti, i loro figli e le nuove generazioni, in un simbolico passaggio di testimone che racconta cento anni di passione per la musica. A rafforzare l’organico ci saranno anche alcuni musicisti provenienti da Roccalbegna, a testimonianza del forte legame tra le comunità del territorio.

A dirigere il concerto sarà proprio lo storico maestro Giovanni Monari, figura simbolo della banda e protagonista di gran parte della sua storia. Accanto a lui il trombonista Periccioli, che ha iniziato la sua formazione sotto la guida del maestro ed è arrivato fino al palcoscenico milanese: un percorso che rappresenta con orgoglio il valore della formazione musicale nata nei piccoli centri.

Una festa aperta a tutti

Il concerto sarà soprattutto una festa aperta a tutta la cittadinanza: un’occasione per ritrovarsi e celebrare insieme cento anni di storia, musica e identità. L’evento è organizzato dall’associazione Toscana Lirica, con il coordinamento di Cinzia Monari, con il sostegno della Pro loco di Murci e del Comune di Scansano. Cittadini e appassionati sono invitati a partecipare per condividere questo importante traguardo e rendere omaggio a un secolo di musica che continua a unire generazioni.

La cornice sarà quella della Sagra dello strozzaprete, la festa che da decenni celebra la pasta tipica murciaiola e che ogni estate anima il piccolo borgo con stand gastronomici, musica e spettacoli.

QUI TUTTE LE SAGRE DELL’ESTATE IN MAREMMA