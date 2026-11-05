MANCIANO. Prosegue a Manciano la rassegna “Fibromialgia in primo piano – Un medico per volta“, il ciclo di incontri promosso da “Fibromialgia – Noi come tutti“, in collaborazione con il Comune di Manciano, per approfondire la conoscenza della fibromialgia attraverso il contributo di specialisti di diverse discipline mediche.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 7 novembre, dalle 16 alle 17, alle Stanze, in via Cavour 6 a Manciano, e vedrà la partecipazione della dottoressa Rosa Buontempo, medico anestesista, rianimatore, terapista del dolore e agopuntore. L’ingresso è libero.

La rassegna propone un percorso di informazione e confronto con professionisti sanitari di diverse specializzazioni, con l’obiettivo di approfondire i differenti aspetti della malattia e favorire una maggiore consapevolezza delle possibilità di gestione dei sintomi.