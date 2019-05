Festival “Sconfinamenti”: il Piccolo Cineclub Tirreno proietta “Tutti pazzi a Tel Aviv”

FOLLONICA – Sabato 1 giugno alle 21.30 si chiuda la stagione 2018/2019 del festival “Sconfinamenti”, organizzato dal Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica. Alla sala Tirreno di via Bicocchi verrà proiettato alle 21.30, in anteprima provinciale “Tutti pazzi a Tel Aviv”, il film più applaudito all’ultimo Festival di Venezia, definito dalla critica “una pellicola deliziosa, che merita la visione per come riesce, coraggiosamente, ad affrontare la questione israelo-palestinese con le armi della commedia e dell’ironia. Un gioiellino”.

In collegamento video dagli Stati Uniti interverrà il regista del film Sameh Zoabi. Il protagonista, Kais Nashif (Salam), è stato anche premiato come miglior attore nella sezione “Orizzonti” del Festival di Venezia.

Trama – Salam, un affascinante trentenne palestinese che vive a Gerusalemme, lavora come stagista sul set della famosa soap opera palestinese ‘Tel Aviv on Fire’, prodotta a Ramallah. Ogni giorno, per raggiungere gli studi televisivi, Salam deve passare attraverso un rigido posto di blocco israeliano. Qui incontra il comandante incaricato del posto di blocco, Assi, la cui moglie è una fedelissima fan della soap opera. Per impressionarla, Assi si fa coinvolgere nella stesura della storia…

“C’è una doppia pista – dicono da Sconfinamenti – in “Tutti pazzi a Tel Aviv”, film che ha riscosso un gran successo al Festival di Venezia. Il suo autore parte da un uno spunto leggero, come quello del pazzo mondo che gira intorno ai set televisivi, per approdare a quello del conflitto medio orientale. Tutto scorre perfettamente grazie al tono leggera della commedia usato dal regista. Una stupida soap diventa un pretesto per veicolare il problema della convivenza difficile tra due culture agli opposti. Infatti, le immagini patinate di “Tel Aviv brucia” inchiodano sullo schermo sia gli israeliani che i palestinesi. Un film con una vena arguta che ricorda per le ambientazioni “Boris”, ma anche i grandi classici di Hollywood. Il primo pensiero per il pubblico italiano va, sin dalle prime inquadrature a “Gli occhi del cuore”, fiction ospitata da “Boris”. Il direttore della fotografia “smarmella” alla grande, dando alle immagini una luce ovattata. Poi però, arriva la realtà, rappresentata dal check point che Salam deve attraversare quotidianamente, non senza problemi”.

“Il registro visivo cambia e diventa realistico – continuano gli organizzatori del festival -. Gli stessi personaggi, tutti, anche se in modo leggero, riescono alla fine a uscire vivi dalle difficoltà quotidiane. Diceva Flaiano ‘La situazione è grave ma non seria’, e non c’è citazione migliore per definire questo piccolo capolavoro. Un film da non perdere, con un ottimo cast e una regia perfetta. Il film è stato presentato nella sezione Orizzonti all’ultimo Festival di Venezia dove l’interprete maschile Kais Nashif ha conquistato il Premio come Miglior attore”.

“È stata una grande sfida” ha dichiarato il regista Sameh Zoabi “fare una commedia facendo i conti con le realtà israeliana e palestinese. Io credo che la commedia lascia la libertà di parlare con leggerezza anche di argomenti seri. Con i film che ho realizzato ho cercato di divertire il pubblico ma anche di raccontare la realtà in cui viviamo”.