Festival Santa Fiora in Musica: il 18 agosto la musica esplosiva de La banda Molleggiata

SANTA FIORA – Uno show in cui la qualità dei brani musicali sposa il teatro e la danza nelle coreografie corali dei musicisti: martedì 18 agosto, al Festival Internazionale Santa Fiora in Musica arriva La banda molleggiata a cura di BadaBimBunBand, uno spettacolo musicale itinerante per i terzieri di Santa Fiora: alle ore 16 e 30 si terrà la performance in piazza Garibaldi, alle 17 e 30 per le vie del borgo, alle 19 all’Auditorium della Peschiera.

La parola “molleggiata” sta a sottolineare l’aspetto scenico della band in cui i musicisti dondolano, volteggiano e ballano mentre suonano, divertendo il pubblico. Al tempo stesso si riferisce al genere musicale, che parte da Celentano, “Il Molleggiato”, per spaziare ad altre sonorità, in una miscela musicale coinvolgente ed esplosiva.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria solo per lo show alla Peschiera. Info: 335 8401202 /Ufficio Turistico 0564/977142 (orari di apertura 09:00 – 12:30 / 16:30 – 18:30).

Il festival Santa Fiora in Musica è organizzato dalla Fondazione Santa Fiora Cultura con il contributo economico del Comune e il sostegno di Enel Green Power (foto Marika Miniati).