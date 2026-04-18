GROSSETO – Si avvicina il Festival Resistente che si svolgerà dal 23 al 25 aprile al Bastione Mulino a Vento, sulle Mura Medicee di Grosseto. In attesa della manifestazione sono previsti in città tre appuntamenti.

Si inizia domani, domenica 19 aprile alle 19, al bar libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto con una serata all’insegna della convivialità con la musica di Dj Tranquillo e Bambara Dj oltre ad un aperitivo di sostegno al festival: un modo per divertirsi, conoscere il programma e dare una mano concreta al festival.

Lunedì 20 aprile alle 18 sempre al bar libreria QB, presentazione del libro “Nessuna grazia. Gramsci e Pertini, una storia di prigionia e resistenza” di Cosimo Damiano Damato. Dialoga con l’autore, Lorella Dragoni, sez. Anpi “Elvio Palazzoli” di Grosseto. Siamo nel 1930. Nel carcere pugliese di Turi destinato a prigionieri politici del regime fascista, nell’ora d’aria si incontrano l’operaio anarchico pazzo Luponio, l’avvocato socialista Sandro Pertini, futuro combattente nella Resistenza e più amato Presidente della Repubblica italiana, e l’onorevole comunista Antonio Gramsci, fondatore del Partito Comunista Italiano e filosofo perseguitato da Mussolini. Altre voci intellettuali antifasciste si incrociano nella storia come quella di Carlo Levi, quando non aveva ancora scritto Cristo si è fermato a Eboli, e Camilla Ravera, allora impegnata nella lotta clandestina del Pci (in seguito prima senatrice a vita nominata proprio da Pertini), unite alle voci a volte confuse e dimesse, a volte critiche e destabilizzanti, degli altri detenuti politici di Turi.

Si prosegue martedì 21 aprile alle 21 alla Mediateca Digitale della Maremma in Chiasso delle Monache 9/11 a Grosseto con la proiezione “La Liberazione, un film di famiglia” di Michele Manzolini, Paolo Simoni che sarà introdotto da Stefano Campagna dell’Isgrec.

Si tratta di un montaggio di immagini filmiche amatoriali che documentano e testimoniano il periodo che va dalla caduta del fascismo alla Liberazione, culminando negli ultimi dieci giorni di aprile del 1945. Immagini che vengono dal basso, tra momenti di incredulità, commozione e felicità, ma anche di frangenti drammatici: la lotta partigiana, i bombardamenti che sventrano le città, la fuga dei tedeschi. Il cinema amatoriale diventa così testimone oculare della Storia e della vita quotidiana, tra i sorrisi che esorcizzano i momenti di guerra e i sorrisi della Liberazione.