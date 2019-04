Festival Resistente ai nastri di partenza: si apre con il concerto de “I Matti delle Giuncaie”

FOLLONICA – Matti delle Giuncaie pronti, via: tutto pronto a Follonica per l’arrivo dei , la band maremmana tra le più allegre e divertenti della scena musicale italiana.

Il 24 Aprile ad apertura del terzo Festival Resistente di Follonica ed alta Maremma i Matti delle Giuncaie, forti dell’ingresso di Simone Giusti giovane bassista di grande talento, daranno il via all’Etnic Tour che li vedrà impegnati in tutta Italia con il rinnovato progetto fatto di nuove sonorità ma con la stessa energia e la stessa voglia di ballare e far ballare.

Sarà quindi Follonica a segnare il passo per questa nuova avventura della band per un forte senso di gratitudine e riconoscimento verso la città del golfo da cui i Matti sono partiti per i successi che li hanno visti protagonisti da quasi quindici anni. Il concerto del 24 Aprile si svolgerà nel giardino esterno dell’ex Casello Idraulico ed inizierà alle ore 21 e 30 ad ingresso libero.

«A rinfrescare il pubblico ci penserà lo stand del Pub 82 con l’ottima birra ceca che i follonichesi hanno già potuto gustare ed apprezzare durante Piazze d’Europa – annunciano gli organizzatori – sarà quindi una grande serata di musica, allegria ed impegno civile per divertirsi senza dimenticare i contenuti di libertà e democrazia della festa della Liberazione».