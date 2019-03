Festival “Recondite Armonie” al via la sesta edizione: si parte con i Carmina Burana

GROSSETO – Il 10 marzo al via la sesta edizione del Festival Musicale Internazionale “Recondite Armonie”, rassegna musicale tra le più attese nel territorio maremmano che si protrarrà fino al prossimo 22 giugno.

“L’altissimo livello qualitativo degli artisti coinvolti e il grande interesse rivolto ai giovani – spiegano i promotori – sono alla base del successo del Festival, che in pochi anni ha riscosso in maniera crescente l’apprezzamento di Istituzioni, personaggi pubblici e di un pubblico sempre più numeroso e appassionato”.

“È con grande gioia che accogliamo il ritorno del festival musicale Recondite Armonie nella nostra Grosseto – afferma il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – così come mi preme ringraziare il responsabile e direttore artistico Diego Benocci per il lavoro sempre meraviglioso che svolge e che regala alla gente di Grosseto da ormai sei edizioni. Questa serie di concerti, che accompagnerà la città da maggio fino all’Estate, è un perfetto esempio di come questa amministrazione intenda promuovere iniziative ed eventi di alta qualità da un punto di vista culturale, e come creda nella rilevanza della cultura come promotrice di crescita e sviluppo per una città sotto molteplici punti di vista, non esclusivamente commerciali”.

Il Festival realizzato, dall’ Associazione Culturale “Recondite Armonie” con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Grosseto e del Lions Club Grosseto Host, si snoderà in nove date che coinvolgeranno acclamati solisti della classica presenti nei cartelloni più importanti dei Teatri di tutto il mondo, orchestre, formazioni da camera e giovani talenti vincitori di concorsi internazionali oltre a importanti realtà radicate nel territorio grossetano.

Il primo concerto segna l’inizio di una prestigiosa collaborazione del Festival con l’Istituto Pontificio di Musica Sacra di Roma; i Carmina Burana di Carl Orff diretti dal M° Walter Marzilli saranno rappresentati al Teatro Moderno di Grosseto il prossimo 10 marzo ore 18. Protagonisti il Coro del Pontificio, l’ultracentenaria Corale “Giacomo Puccini” di Grosseto, i Blow Up percussion, i pianisti Claudio Trovajoli e Lucrezia Slomp, il controtenore Federico Mauro Marcucci, il soprano Marianna Bazalì e il baritono David Maria Gentile.

Il secondo appuntamento, domenica 31 marzo presso la Chiesa della Misericordia, è con il grande pianista argentino, Daniel Rivera che interpreterà capolavori del repertorio pianistico romantico.

Il 3 maggio, agli Industri, la star del violino austriaca Yury Revich protagonista con il suo Stradivari insieme all’Orchestra Sinfonica Florentia diretta dal Maestro Valentino Alfredo Zangara di un concerto dedicato alla Collezione Gianfranco Luzzetti donata recentemente alla nostra città.

Da non perdere il recital contro la violenza sulle donne che si svolgerà il 12 maggio nella Chiesa della Misericordia di Grosseto e che vedrà protagoniste la pianista Gala Chistiakova e la violinista siberiana Ekaterina Valiulina.

Il 26 maggio alla Misericordia il recital pianistico di Jacopo Umberto Laureti realizzato in collaborazione con la Fondazione “Keyboard Trust” di Londra.

Protagonisti anche i giovani, con il concerto dedicato ai Giovani Talenti della Maremma del 13 aprile e centinaia di giovanissimi talenti da tutto il mondo che, con il progetto di scambio culturale “Giovani Musicisti Russi” e il Concorso Pianistico Internazionale “Recondite Armonie” che si intrecciano al Festival, arriveranno in Maremma. L’1 giugno, agli Industri, i vincitori della scorsa edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Recondite Armonie” si esibiranno insieme a Vivace Orchestra Città di Grosseto diretti dal Maestro Massimo Merone e l’8 giugno sempre in Teatro, come da tradizione, si esibiranno i migliori talenti del progetto di scambio culturale “Giovani Musicisti Russi” e i vincitori dell’edizione 2019 del Concorso che saranno premiati in quest’occasione con l’assegnazione di borse di studio e concerti premio.

Il Festival si chiuderà il il 22 giugno nella Chiesa di San Francesco con un concerto, realizzato in collaborazione con il Lions Club Grosseto Host, dedicato alla memoria del clarinettista Palmiero Giannetti, figura centrale nello sviluppo di iniziative culturali e nello studio della musica in Maremma. Giovanni Vai al clarinetto, il francese Axel de Jenlis al violoncello e Diego Benocci al pianoforte eseguiranno musiche di Schumann e Brahms.

Nella programmazione è già inserito il Concerto di Natale che si svolgerà domenica 15 dicembre presso la Chiesa della Misericordia; in programma le musiche di Tchaikovsky ormai entrate nella cultura del Natale come lo “Schiaccianoci” e il “Lago dei Cigni” eseguiti per pianoforte a 4 mani da Diego Benocci e Gala Chistiakova.

Tutti i concerti saranno presentati dal giornalista Carlo Sestini.

“Torna il festival musicale Recondite Armonie, e giunge ormai alla sua sesta edizione – sottolinea l’assessore Luca Agresti -. Come ormai da tradizione, Grosseto è orgogliosa di ospitare questa kermesse internazionale, come sempre interessante e ricca di appuntamenti di spessore musicale e culturale. Come amministrazione siamo felici di legare iniziative così prestigiose al programma culturale della nostra città, in un’operazione che mira a proporre della grande musica in location sempre estremamente suggestive: siamo convinti che questa fusione saprà regalare delle serate uniche agli appassionati e non che saranno presenti agli eventi”.

Degustazioni

Come ogni anno tutti i concerti saranno seguiti da una ricchissima degustazione di vini e prodotti tipici del territorio realizzata da Speroni Eventi in collaborazione con la Cantina “I Vini di Maremma”, “Latte Maremma”, Caseificio “Il Fiorino”, Corsini, A.I.S. Grosseto compresa nel prezzo del biglietto.

Prevendita

Tutti i biglietti della rassegna sono già acquistabili in prevendita presso l’Edicola “La Pace” di Grosseto (Via della Pace – Grosseto) oppure nel luogo del concerto prima dell’inizio.