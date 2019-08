Festival di fine estate: Vocal sisters in concerto a forte san Rocco a Marina di Grosseto

MARINA DI GROSSETO – Venerdì 30 agosto nel bellissimo spazio scenico del Forte San Rocco di Marina di Grosseto serata conclusiva del “Festival di Fine Estate”, rassegna di teatro e musica organizzata dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare, con la collaborazione degli operatori economici del territorio e del Comune di Grosseto.

La chiusura della riuscitissima rassegna è affidata al gruppo afro-maremmano delle Vocal Sisters: cinque donne che cantano, suonano le percussioni e danzano. Il loro spettacolo – “Afro Blue. Storie e suoni dei popoli della terra” – si muove fra varie culture e tradizioni musicali: canti zulu dell’Africa nera, canzoni della lotta anti-apartheid, la musica brasiliana di Chico César e Caetano Veloso, canti della tradizione popolare mediterranea. Canti e danze che infine approdano in terra di Maremma, dipinta dalle Vocal Sisters con una sorta di impressionismo vocale che attinge dai suoni della natura: il vento, le acque che si infrangono sugli scogli, i gabbiani in volo sul mare, il frinire delle cicale.

Le Vocal Sisters sono uno storico gruppo vocale, sempre un po’ fuori dagli schemi, scoperto artisticamente dal leader dello storico Quartetto Cetra, Virgilio Savona, che nel 1997 gli attribuì il “Premio Quartetto Cetra” per il settore World Music.

Il gruppo è attualmente composto dalle cantanti maremmane Carla Baldini (leader del gruppo), Elena Bellini, Isabella del Principe, Letizia Pieri e da Jeanne Banse, danzatrice del Burkina Faso. Il sostegno ritmico è affidato al batterista e percussionista Francesco Favilli.

In più di venti anni di attività le Vocal Sisters hanno tenuto più di 500 concerti; hanno partecipato a festival in Italia, Germania, Svizzera e Slovenia; sono intervenute a varie trasmissioni radiofoniche e televisive (RaiUno, Rete4, RaiRadioUno, Radio Capital ecc.). Hanno cantato e collaborato con Giorgio Albertazzi, Arnoldo Foà (spettacolo di musica e teatro “Storie di Maremma), Cheryl Porter e con il gruppo di percussionisti senegalesi KonKoBa. Discografia: “Africa in Maremma” (Art & Music Collection – 2000), “Christmas is… Gospel & Spiritual” (M.A.P. – 2002, “Afro Blue. Storie e suoni dei popoli della terra” (M.A.P. – 2006) e l’audio-book “Storie di Maremma”, interpretato da Arnoldo Foà e Vocal Sisters, pubblicato nel 2015 in occasione del quarantennale del Parco della Maremma.

Il concerto di Marina di Grosseto è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili; apertura dei cancelli alle 21 ed inizio alle 21.30.