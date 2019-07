Festival d’arte di strada: artisti musica e mercatino artigianale

SCARLINO – Il borgo di Scarlino si anima con una festa speciale dedicata ai più piccoli, e non solo. Mercoledì 24 luglio, dalle 20, tante iniziative in programma con il “Festival di arte di strada”, una manifestazione promossa dal Comune di Scarlino con l’intento di riportare il centro del paese a essere un punto di ritrovo nelle notti estive per gli scarlinesi e i turisti.

«La volontà dell’Amministrazione comunale – spiega Silvia Travison, assessore al Turismo di Scarlino – è quella di dare nuovo lustro al nostro bellissimo borgo, un luogo storico che si presta molto bene alle manifestazioni.

La location è di primo ordine: il nostro compito è quello di scegliere iniziative che siano all’altezza di tanta bellezza e che possano richiamare i turisti in vacanza in Maremma.

Per l’estate 2019 siamo intervenuti in minima parte nell’organizzazione degli eventi del calendario estivo, perché quando ci siamo insediati molte iniziative erano già programmate e organizzate. Ma l’intento è quello di animare ogni frazione, ma anche e soprattutto il borgo, che negli anni scorsi a nostro giudizio non è stato promosso nel modo migliore».

E uno degli eventi organizzati dall’attuale Amministrazione comunale è quello in calendario mercoledì 24 luglio: dalle 20 nelle strade del paese oltre ai mercatini artigianali ci saranno: gli artisti “Bricco e Bracco”, i giocolieri della compagnia “Fool Circus”, il gruppo di musicisti itineranti “Dixie band”, e ancora trampolieri, marionette, bolle di sapone, truccabimbi, la Maga Bianca e altri spettacoli di magia, e un caricaturista che ritrarrà tutti coloro che lo vorranno. L’evento è gratuito.

«I ristoratori scarlinesi – dice ancora Travison – hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa e chi vorrà potrà cenare in uno dei locali del paese per poi divertirsi in giro per le strade del borgo. Invitiamo gli scarlinesi e i turisti a partecipare».