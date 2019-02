Festival dantesco: Cinigiano ospita la terza edizione del concorso teatrale per le scuole

CINIGIANO – Cinigiano ospita la terza edizione del Festival Dantesco Toscano sabato 2 marzo, alle ore 18, al teatro comunale.

La manifestazione è promossa e organizzata dall’associazione culturale Xenia, che è anhe l’Ente ideatore e promotore del Festival Dantesco Nazionale, in collaborazione con il Comune di Cinigiano e l’associazione culturale Melquiades Teatro Schabernack di Montelaterone.

La manifestazione si inserisce come fase propedeutica e selettiva per il Festival Dantesco Nazionale di Roma.

“Il Festival Dantesco Toscano è ormai un appuntamento fisso e molto atteso per Cinigiano – afferma il sindaco Romina Sani – siamo felici di ospitare tanti giovani studenti che si mettono in gioco, in una sana competizione che riporta l’arte, il linguaggio, la cultura e il teatro in una posizione centrale”.

L’evento è stato preceduto da due stage di preparazione e perfezionamento, in cui i gruppi partecipanti sono stati seguiti dallo staff toscano di Xenia e dall’associazione Melquiades Teatro Schabernack.

Le scuole coinvolte sono:

– Liceo “Rosmini” di Grosseto

– Liceo classico “Carducci-Ricasoli” di Grosseto

– Liceo scientifico “G. Marconi” di Grosseto

– Liceo statale “A. Volta” di Colle Val d’Elsa (SI)

– Scuola media statale “M. Buonarroti” di Cinigiano (Gr)

– Scuola media statale “F. Tozzi” di Paganico (GR)

– Istituto Tecnico “Leonardo Da Vinci” di Arcidosso (GR)

– Liceo delle Scienze Umane “G. D. Peri” di Arcidosso (GR)

Novità di questa edizione: la “competizione” sarà inserita all’interno dello spettacolo “Stornelli infernali” della compagnia Trabagai di Livorno (https://youtu.be/3bzeQcqAkmc)

Lo Staff di esperti delle associazioni Xenia e Melquiades sarà affiancato da diversi studenti che, dietro le quinte, nel lavoro di allestimento delle scenografie, al mixer luci e audio stanno dando un contributo importantissimo. Lo spettacolo sarà unico e quindi è doveroso vederlo.