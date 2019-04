“Festeggiamo la parola” domenica a Castel del Piano la Mostra Mercato del Libro Storico

CASTEL DEL PIANO – Una giornata intera dedicata alla cultura e all’intercultura con “Festeggiamo la parola”, la manifestazione che si svolgerà domenica prossima, 7 aprile, a Castel del Piano.

Si tratta di un progetto ideato e realizzato dal Centro Commerciale Naturale di Castel del Piano, l’associazione Ildebrando Imberciadori e la libreria Sognalibro.

Il programma prevede tutta una serie di iniziative gratuite aperte al pubblico.

Si inizia alle ore 9.00 quando all’interno del Palazzo Comunale si aprirà la Mostra Mercato del Libro Storico usato e di pregio. Sarà possibile visitare la mostra e fare acquisti fino alle ore 18.00.

Sarà presente una dozzina di espositori specializzati e si potrà trovare anche una vasta gamma di pubblicazioni che riguardano il territorio amiatino.

Da segnalare che, per l’occasione, alcuni dei negozi associati CCN saranno aperti durante la mattina. La lista dei negozi aderenti sarà affissa nei locali del palazzo comunale dove si svolge la Mostra Mercato.

Nel pomeriggio, alle ore 16.00 presso Palazzo Neruccci, appuntamento con “Le lingue si parlano”, con le comunità straniere che presenteranno le parole più belle delle loro lingue.

“Un’iniziativa, questa, che nasce per favorire la socializzazione tra le culture diverse che risiedono anche da tempo sul nostro territorio – spiega il presidente del CCN Alessio Gennari – o forse, più semplicemente, per conoscerci e presentarci tra concittadini. Giocare con le parole servirà a coinvolgere la nostra comunità in un processo necessario di integrazione e di inclusione sociale”.

E ancora, alle ore 18.00 sempre a Palazzo Nerucci, sarà presentato, alla presenza dell’autore Marco Parracciani, il libro “Business per Bamboccioni”, un romanzo divertente e profondo, che parla anche dell’importanza delle seconde occasioni.

Un plauso arriva dall’Ascom Confcommercio di Grosseto: “Anche il CCN di Castel del Piano dimostra grande vivacità nell’organizzare iniziative volte ad animare il territorio e che possono essere molto attrattive per i turisti. Siamo convinti che puntare sulla cultura sia una strada vincente”.

“Vi invitiamo a venire in montagna, a Castel del Piano – dice ancora Gennari – e a cogliere l’occasione non solo per scoprire antiche e nuove produzioni letterarie, ma anche per vivere questo nostro splendido paese, nonché per conoscere le attività commerciali che vi operano. Domenica offriremo una giornata diversa, dedicata in particolare a tutti quelli che, come me, sono convinti che la cultura ci salverà”.