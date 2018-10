Festeggiamenti di San Cerbone: si parte con la tradizionale cerimonia del censo e del cero

MASSA MARITTIMA – I festeggiamenti di San Cerbone, patrono di Massa Marittima, si stanno avvicinando anche quest’anno, come ormai da consuetudine, mercoledì 10 ottobre si terrà la cerimonia del censo e del cero, presso la cattedrale di San Cerbone in Piazza Garibaldi.

Il programma della giornata:

-Dalle ore 15.15 sfilerà per le vie del centro il corteo storico in costumi medievali, per dare poi il via al 25° trofeo San Cerbone di Tiro con la Balestra della Società dei Terzieri Massetani e della Compagnia Balestrieri di Lucca.

-Alle ore 16:15 esibizione della Compagnia degli Sbandieratori seguita dalla premiazione del vincitore del trofeo.

-Ora 17:00 santa messa presso la Cattedrale di San Cerbone con la Cerimonia del Censo e del Cero

-Ora 19:30 Cena Conviviale al Bar Caffè le Logge