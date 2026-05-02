ORBETELLO – A partire dall’8 maggio 2026 in Laguna tornano le Feste di Maggio, il consueto appuntamento che, ogni anno, scandisce il tempo di Orbetello tra tradizione, intrattenimento e cultura organizzato dalla Pro Loco Lagunare, con il contributo e il patrocinio del Comune di Orbetello.

Una festa tradizionale che nasce dalla celebrazione del Santo Patrono San Biagio e che, nel corso del tempo, si è consolidata e si è trasformata in una vera e propria manifestazione con un calendario di eventi ricco e variegato, capace di unire sacro e profano, intrattenimento e cultura tra appuntamenti cari alla comunità lagunare e promozione del territorio.

Si parte l’8 maggio all’auditorium comunale con la presentazione del libro “Imbarchi e sbarchi” del professore Maurizio Cavina, orbetellano doc, e poi dalla cultura, il 12 maggio, si passa alla tradizione con la processione dedicata a San Biagio. A partire dal 15 maggio si entra nel vivo con l’apertura della Taverna Pro Loco che riproporrà il menù “Pane, Anguilla e Fantasia” insieme a tanta musica dal vivo che animerà l’intero centro storico. Il 16 maggio torna anche la tradizionale corsa dei barchini e il 17 i premi Anguilla d’oro, Cavaliere d’Italia e Premio al merito. Il 23 e il 24 maggio saranno due giorni dedicati al teatro con i Teatroattratti che presenteranno “Secondo atto”.

«Quello delle Feste di Maggio – sottolinea il presidente della Pro Loco Lagunare, Lorenzo Scateni – è un format che negli ultimi anni si è consolidato e si sviluppa grazie all’unione della comunità, rappresentata dalla collaborazione di più associazioni. Cultura, tradizione, intrattenimento, sport ed enogastronomia sono i tanti elementi che compongono questo calendario di appuntamenti, pensato per attirare un ampio pubblico. Ringrazio il mio esecutivo e i tanti volontari, oltre 50, che si sono messi a disposizione per la manifestazione e il Comune di Orbetello, nello specifico l’assessore al turismo, alla cultura e al commercio, Maddalena Ottali, per il il supporto e la fattiva collaborazione».

«Una manifestazione attesa e condivisa quella delle Feste di Maggio – aggiunge l’assessore Maddalena Ottali – un calendario di eventi che animerà il centro storico per tutto il mese, capace di unire la nostra comunità e di promuovere i nostri prodotti tipici e le nostre tradizioni. Una serie di appuntamenti che si sviluppano grazie alla collaborazione di più associazioni e di tanti volontari. Ringrazio la Pro Loco Lagunare per il coordinamento di questa importante realtà che valorizza il nostro tessuto sociale di cui, come amministrazione, andiamo molto orgogliosi e che continuiamo a sostenere con convinzione e impegno».

Feste di maggio 2026: il programma

8 maggio: Sala Auditorium ore 18.00 presentazione del libro dell’orbetellano Maurizio Cavina “Imbarchi e sbarchi”.

12 maggio: processione del Santo Patrono San Biagio con partenza dalla Peschiera di Ansedonia, dove sarà offerto in collaborazione con i pescatori di Orbetello, un piccolo rinfresco a tutte le autorità. Tragitto in laguna con le reliquie del Santo fino alla località Spiaggetta dove proseguirà la processione a terra, accompagnata dal Corpo Bandistico di Orbetello ed i Butteri Maremmani fino al Duomo.

15 /16 / 17 maggio: apertura della taverna Pro Loco all’Orto del Priore in via Solferino. Menù ormai consolidato “Pane Anguilla e Fantasia”.

15 /16 e 22/23 maggio: dalle ore 18 musica diffusa in centro storico fino le ore 24.00.

16 maggio: Ore 16.00 partenza corteo Duca d’Arcos, corteo storico Reali Presidi e sbandieratori della Pieve dal Duomo di Orbetello, per accompagnare gli equipaggi della “Corsa dei Barchini” fino alle Mura di Levante, zona Guzman dove avrà luogo la gara maschile e femminile. Ore 19 musica alla Taverna e ore 21.30 in piazza Eroe dei Due Mondi, spettacolo con il comico fiorentino Alessandro Paci, “Non solo Barzellette”.

17 maggio: Ore 10.00 partenza raduno Fiat 500 da piazza Eroe dei Due Mondi. Nel pomeriggio dalle ore 17.30 spettacolo Teatrale “il Gatto e la Volpe” a cura della Compagnia degli Istanti. Ore 18.30 consegna dei premi dell’Anguilla D’oro, Cavaliere d’Italia e Premio al Merito. Chiusura giornata con tradizionale tombola e mercante Orbetellano. Proseguo di musica agli stand della Taverna.

23 e 24 maggio: “Secondo Atto”, spettacolo teatrale a cura dell’associazione Teatroattratti presso Sala Auditorium.