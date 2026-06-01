MONTE AMIATA – A Santa Fiora arriva la festa di tesseramento del Circolo Arci Amiata “La Rogaia”: l’appuntamento è per domenica 7 giugno in piazza Garibaldi a partire dalle 16,30 fino alle 22.

Il circolo ha già cominciato la sua attività in occasione della festa dell’8 marzo con una lettura pubblica e ha proseguito per la solenne ricorrenza del 25 Aprile con una passeggiata fino al campo dei partigiani.

“In questa occasione il circolo presenta un assaggio delle attività che si propone di svolgere a favore degli abitanti dell’Amiata nel rispetto dei principi che caratterizzano tutti i circoli Arci: antifascismo, solidarietà, eguaglianza – dicono dal circolo -. L’intento è quello di: fornire servizi e ascolto; creare momenti di aggregazione; promuovere lo sviluppo culturale”.

“Il circolo si è formato dall’incontro di persone diverse per substrato, età, esperienze, che hanno trovato un obiettivo comune, una strategia per fronteggiare l’ inverno, inteso non solo come stagione, per contrastare l’isolamento e tenere vive e attive le comunità amiatine, cercandole, ascoltando le loro esigenze e facendole risplendere”.