ROCCATEDERIGHI – Nel cuore della Maremma grossetana, Roccatederighi torna con la sua celebre Festa Medievale. Nei giorni 7-8-9 agosto, le vie del borgo, arroccato su uno sperone di roccia, si trasformano in un vero villaggio medievale, tra dame, cavalieri, musici e mercanti. Le strette stradine, illuminate da fiaccole, accolgono artigiani, mercati di prodotti tipici, spettacoli di falconeria, combattimenti in costume e teatranti itineranti, offrendo un’esperienza coinvolgente per tutte le età.

La festa è resa unica dalla partecipazione attiva degli abitanti, che indossano abiti d’epoca e animano le strade con passione e spirito comunitario. Le taverne all’aperto propongono piatti ispirati alle ricette medievali, accompagnati da vino speziato, mentre nelle piazze principali si tengono tornei cavallereschi e spettacoli.

Tra gli eventi più attesi ci sono il corteo storico, con figuranti, tamburini e sbandieratori che sfilano per il borgo, e la rappresentazione notturna, ogni anno diversa, che incanta il pubblico con luci, musica e narrazione.

La Festa Medievale di Roccatederighi non è solo un evento spettacolare, ma un’occasione per riscoprire le radici storiche del territorio, valorizzare le tradizioni locali e vivere il borgo in una dimensione affascinante, autentica e fuori dal tempo. Un appuntamento imperdibile per chi cerca cultura, divertimento e un tuffo nella storia in uno dei borghi più suggestivi della Toscana.