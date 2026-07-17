GAVORRANO – Una serata all’insegna della storia, del divertimento e dell’atmosfera medievale nel cuore del centro storico. Sabato 25 luglio, a partire dalle ore 19, il borgo di Gavorrano ospiterà la Festa Medievale, un appuntamento pensato per coinvolgere cittadini e visitatori con un ricco programma di animazione, spettacoli itineranti, mercatino a tema e proposte gastronomiche.

L’iniziativa, patrocinata e sostenuta dalla Regione Toscana, dal Comune di Gavorrano, dalla Pro Loco Gavorrano, dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Gavorrano e da Avis Gavorrano-Scarlino, trasformerà le vie del paese in uno scenario capace di evocare il fascino del Medioevo, offrendo un’esperienza adatta a tutte le età.

Il borgo si anima con artisti e personaggi medievali

Per tutta la serata il centro storico sarà popolato da artisti di strada e figuranti che contribuiranno a ricreare l’atmosfera di un antico villaggio medievale. Il programma prevede una varietà di spettacoli dal vivo, tutti a ingresso gratuito, che accompagneranno il pubblico lungo le vie del borgo.

Tra le attrazioni ci saranno il cartomante itinerante, il misterioso Uomo del Destino, i trampolieri, i giocolieri, il coinvolgente mangiafuoco e gli acrobati, pronti a stupire grandi e piccoli con esibizioni spettacolari.

A rendere ancora più suggestiva la manifestazione sarà anche la presenza della gufaia Daniela, accompagnata dal gufo reale Horus e dal civettino Merlino, un’occasione particolare per conoscere da vicino questi affascinanti rapaci.

Giochi, mercatino e sapori da scoprire

La Festa Medievale offrirà anche momenti di svago con i giochi di Bandus, pensati per far rivivere passatempi ispirati all’epoca medievale. Non mancherà inoltre il mercatino medievale, dove sarà possibile passeggiare tra banchi e proposte a tema, immergendosi completamente nell’ambientazione della manifestazione.

Ad accompagnare la serata ci sarà un’area dedicata allo street food, con la possibilità di gustare specialità gastronomiche mentre si assiste agli spettacoli o si passeggia tra le vie del borgo.

Una serata per tutta la famiglia

L’obiettivo della manifestazione è quello di valorizzare il centro storico di Gavorrano attraverso un evento capace di unire cultura, intrattenimento e convivialità. L’ambientazione del borgo, insieme agli spettacoli itineranti e alle numerose iniziative previste, renderà la serata un’occasione per vivere il paese in una veste insolita e coinvolgente.

Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito, permettendo a famiglie, residenti e turisti di partecipare liberamente alle iniziative in programma.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 371 6251892. Gli organizzatori invitano il pubblico a partecipare numeroso per condividere una serata all’insegna della storia, dell’animazione e del divertimento nel suggestivo scenario del borgo di Gavorrano.