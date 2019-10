Festa in stile gotico e cosplay a Massa Marittima con Massae Tenebris

MASSA MARITTIMA – Siamo ormai vicino all’evento Massae Tenebris di sabato 19 e domenica 20 ottobre che si terrà presso il Cassero Senese a Massa Marittima dalle 17 fino a tarda notte di entrambi i giorni. L’evento, in stile gotico, è organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Bernardino con la collaborazione e complicità di Jury Squarcia.

È la prima manifestazione in stile gotico della Cittadina ed ha raccolto numerosi personaggi tra i quali i Volturi gruppo ufficiale di Eccidia Cosplay, per gli amanti di Twilight. E non solo ci saranno 4+3 itineranti, aree per foto set con fotografi accreditati, make Up e Hair Style, stand tematici, spettacoli di giocoleria pirotecnica, l’angolo ristorazione di Gaia del Pub ‘Nanto alla Canna e la partecipazione speciale di Drakon Idromele e Porco Sarvego. Inoltre premiazione del Re e della Regina dell’oscurità.

Per informazioni massaediebus@gmail.com. Vi aspettiamo tutti in abiti gotico hottor