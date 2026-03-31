GROSSETO – La Festa di Primavera del Comitato per la Vita OdV giunge alla ventiduesima edizione. L’evento che fa sbocciare la solidarietà in centro storico a Grosseto è dedicato alla memoria della amatissima presidente Enrica Tognazzi, scomparsa dopo una lunga malattia nel 2019.

Come ogni anno, in piazza Dante e in piazza Duomo saranno allestite centinaia di piante tipiche del territorio (grazie

a ditte vivaistiche di Grosseto) in un vero e proprio giardino ai piedi di Canapone. L’intero ricavato della manifestazione sarà destinato al raggiungimento del nuovo, grande obiettivo: l’acquisto di un sistema di allestimento manuale per la preparazione di farmaci chemioterapici.

La Festa di Primavera è realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Grosseto, la Provincia, Le Mura, la Pro Loco, l’Azienda Asl Toscana Sud Est, il Coeso nonché con aziende del territorio.

“Siamo profondamente emozionati per questa ventiduesima edizione della nostra Festa di Primavera – afferma il presidente del Comitato per la Vita, Oreste Menchetti –, un evento che rappresenta il cuore pulsante della nostra associazione e un momento irrinunciabile di aggregazione per la comunità. Quest’anno siamo uniti da un obiettivo tanto ambizioso quanto vitale: l’acquisto di un Sistema di Allestimento Manuale per la preparazione di farmaci che

mioterapici, uno strumento fondamentale per il nostro ospedale. Oltre alla consueta e meravigliosa offerta di piante e bonsai, per rendere questi due giorni davvero speciali abbiamo arricchito il programma: oltre alla ‘Passeggiata in Rosa’ della Palestra Pink Lady lungo le vie del centro, abbiamo integrato con una suggestiva ed avvincente sfilata medioevale”.

“Nel pomeriggio della domenica, saranno estratti i biglietti vincenti della abbinata “Lotteria per la Vita”. Inoltre, grazie alla consolidata collaborazione con l’azienda Asl Toscana Sud Est, abbiamo rinnovato le nostre giornate dedicate alla prevenzione oncologica: quest’anno avremo al nostro fianco i medici della Dermatologia dell’Ospedale Misericordia per lo screening dei tumori dermatologici. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine alla Città di Grosseto, alle istituzioni e al crescente numero di aziende che, nel tempo, hanno scelto di sostenere il nostro cammino con iniziative solidali. Il nostro impegno dura da oltre 40 anni, ma i risultati straordinari che raggiungiamo sono il frutto del grande cuore di tutti coloro che donano con generosità. Vi aspettiamo in piazza Dante e piazza Duomo l’11 e il 12 aprile per onorare il ricordo della nostra Enrica e fare, tutti insieme, un dono concreto alla vita”.

Il programma

Festa di Primavera… per Enrica – 22^ edizione

Grosseto 11 e 12 aprile 2026 – Piazza Dante e Piazza Duomo

In caso di pioggia la manifestazione verrà rinviata alla settimana successiva, nei giorni 18 e 19 aprile 2026 con gli

stessi orari, modalità e luoghi.

Ecco il programma:

Il Comitato per la Vita organizza la 22^ edizione della Festa di Primavera, che si svolgerà a Grosseto sabato 11 e

domenica 12 aprile 2026 in piazza Dante e in piazza del Duomo.

La manifestazione verrà realizzata in collaborazione con ditte floro-vivaistiche del territorio di Grosseto, la ditta Barbini

Piante, l’Istituto Leopoldo II di Lorena, Cooperativa Uscita di Sicurezza, Bonsai Grosseto; verrà allestito

un grande giardino con fiori e piante tipiche del nostro territorio.

Sabato 11 aprile:

• Esposizione e vendita piante, con la partecipazione dell’Istituto Tecnico Agrario e Biotecnologico di Grosseto

e della Cooperativa Uscita di Sicurezza

• Esposizione piante bonsai

• Dalle 15:30 alle 18:30 – Prevenzione oncologica, in collaborazione con la Usl Toscana Sud Est: I medici della

Dermatologia dell’Ospedale Misericordia di Grosseto parteciperanno alla campagna di prevenzione dei tumori

dermatologici.

Domenica 12 aprile:

• Esposizione e vendita piante, con la partecipazione dell’Istituto Tecnico Agrario e Biotecnologico di Grosseto e

della Cooperativa Uscita di Sicurezza

• Esposizione piante bonsai

• Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 – Prevenzione oncologica, in collaborazione con la Usl Toscana

Sud Est: I medici della Dermatologia dell’Ospedale Misericordia di Grosseto parteciperanno alla Campagna di

Prevenzione dei Tumori Dermatologici.

• Dalle 10:30 alle 11:30 circa – “Passeggiata in Rosa”: una passeggiata lungo le vie del Centro Storico a sostegno

delle donne malate di cancro accompagnate da una guida per la scoperta di luoghi ed aneddoti legati ai luoghi

del percorso. Percorso: La partenza sarà da piazza Dante alle ore 10:30 per percorrere poi: Corso Carducci, via

Mazzini, Bastione Garibaldi, Bastione Mulino a Vento, Bastione Cavallerizza, Bastione Maiano, Bastione Fortezza,

Giro del Cassero, Bastione Rimembranza, Corso Carducci, piazza Duomo, via Manin, piazza Gioberti (fine

passeggiata alle ore 11:30 circa).

• Ore 16:30 – Sfilata medioevale con i figuranti e tamburini dei Gruppi storici di alcune comunità del territorio.

• Percorso: partenza da Pro Loco di Grosseto in Piazza del Popolo, via Oriana Fallaci, piazza F.lli Rosselli, via Oriana

Fallaci, Corso Carducci, piazza Duomo, piazza Dante, via Aldobrandeschi, via San Martino, via Ricasoli, piazza Dante

(un giro anche sotto i portici), piazza Duomo e, a chiusura del corteo, Corso Carducci per arrivare in piazza del Popolo.

• Ore 17:30 circa – Estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria di Beneficenza “Un biglietto per la Vita” 2026, alla

presenza dell’incaricato del Sindaco, presso lo stand del Comitato.

In caso di maltempo, l’estrazione avverrà presso la sede della Associazione, sita in Grosseto Via Varese,

22 – stessa data e stesso orario.

Grazie a tutti i sopra menzionati nostri collaboratori, grazie anche a: Cisom/Corpo Italiano di Soccorso Ordine di

Malta, Francesca Pinklady e a VAB Vigilanza Incendi per il loro prezioso supporto.