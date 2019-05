“Festa di primavera”: al Liceo artistico una giornata di mostre e laboratori per bambini

GROSSETO – Sabato 1 giugno, il Liceo Artistico Luciano Bianciardi presenta l’ottava edizione della Festa di primavera. “Se volete che i vostri bambini e ragazzi – dicono dal liceo – trascorrano una mattina in un ambiente creativo, colorato e divertente, allora non lasciatevi sfuggire l’appuntamento di sabato quando, al Liceo artistico di via Pian d’Alma si svolgerà la Festa di primavera. Riproposta ogni fine anno come momento di convivialità, allieta le aule e i giardini della sede della scuola dove i bambini e i ragazzi si avvicinano alle discipline artistiche e si dedicano, insieme agli studenti del Liceo artistico, ad attività artistico- creative. La festa è diventata un appuntamento fisso e richiama sempre di più i ragazzi delle scuole medie, i bambini e le famiglie e appassiona e diverte tantissimo gli studenti del liceo, che sono i veri registi di tutte le attività”.

“Quest’anno ci sono varie novità – continuano dalla scuola -. Nel corso della mattinata saranno infatti presentate ben tre mostre: quella di Mattia Bardelli, uno studente di 3 A, intitolata I pesci di Mattia, dedicata al mondo marino, in una personale originale e divertente. Poi potrete ammirare i lavori di Giacomo Pecciarini, un giovane artista che ha mosso i suoi primi passi proprio dal nostro liceo, nella sua mostra L’altro Klay, che ci racconta come si sia affermato come eccellente autore di fumenti digitalizzati. Infine la mostra dedicata ai fiori, un omaggio e una riflessione poetica sulle attuali e drammatiche tematiche dell’ambiente, condotta dagli studenti adulti del Liceo artistico Serale”.

Alle 9.30 ci si terrà l’inaugurazione delle mostre, mentre alle 10 prenderanno il via i laboratori artistici. Infine, a chiudere la giornata, dalle 12 ci sarà una ricca merenda offerta dagli studenti e docenti del Liceo artistico Luciano Bianciardi.

Alcuni ragazzi del liceo avranno la funzione di tutor, gestendo le attività organizzate sia nei locali scolastici che nel giardino. I laboratori, le locandine e tutto il materiale che sarà utilizzato durante la festa, sono stati interamente ideati e preparati dai ragazzi del Liceo artistico.