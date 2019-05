GROSSETO – Domenica 12 maggio sarà “Festa di maggio” a Barbanella. L’evento, organizzato dal Comitato Festeggiamenti Barbanella con il patrocinio dell’amministrazione comunale, vedrà la partecipazione del gruppo folkloristico San Rocco, oltre all’esposizione di antiquariato e di opere di piccoli artigiani.

L’appuntamento è per domenica 12 maggio dalle 8 alle 20.30 in via De Amicis.