SORANO – Dal 30 ottobre al 1° novembre torna a Sorano la Festa delle Cantine, uno degli appuntamenti più caratteristici dell’autunno nel borgo tufaceo, capace ogni anno di unire tradizione, gastronomia e convivialità tra le vie del centro storico.

Per tre giorni le cantine del borgo apriranno le loro porte proponendo piatti e prodotti legati alla cucina del territorio, accompagnati dal vino novello e dalle produzioni locali. Un percorso che attraverserà il centro storico e permetterà ai visitatori di scoprire angoli suggestivi di Sorano entrando nelle cantine che, per l’occasione, tornano a essere luoghi di incontro e condivisione.

Saranno sette le cantine protagoniste dell’edizione 2026: Cantina della Luce, Cantina di Gusto, La ripartenza dei Capaccioli, Cantina del Prete, Cantina Teramagra, Cantina dello Shalom e A Tutta Birra.

I menu spaziano dall’acquacotta alla polenta con ragù di cinghiale, dalle zuppe ai salumi e formaggi, fino alle carni alla brace e ai dolci della tradizione.

Le cantine saranno aperte a cena dalle 19.30 e a pranzo dalle 12.30. La manifestazione prenderà il via venerdì 30 ottobre alle 19.30 e proseguirà fino alle 15 di domenica 1° novembre.

Ad arricchire la Festa delle Cantine ci sarà la mostra mercato in piazza Busatti, aperta con orario continuato per tutta la durata della manifestazione, mentre i negozi del centro storico resteranno aperti lungo le vie del borgo. In caso di maltempo la mostra mercato non sarà effettuata.

Sabato 31 ottobre, dalle 19 alle 22, è inoltre in programma “Street Rinascimento”, iniziativa curata dall’associazione culturale Rinascimento di Pitigliano.

«La Festa delle Cantine è un appuntamento profondamente legato a Sorano e al suo centro storico – dichiara il sindaco Barbara Belcari –. In queste giornate il borgo viene vissuto attraverso le sue cantine, la cucina e quelle tradizioni che fanno parte della nostra identità. È anche un’occasione importante per accogliere chi arriva da fuori e accompagnarlo alla scoperta di Sorano in un periodo dell’anno particolarmente suggestivo».

La Festa delle Cantine è organizzata dall’associazione Giovani Capaccioli con il Comune di Sorano, la Pro Loco Sorano e la Parrocchia San Nicola.