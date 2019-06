Festa della terra: giornata di laboratori, musica, mostre, cibo e artigianato

CASTEL DEL PIANO – Domenica 30 giugno, dalle 10 alle 20, in via dell’Opera e piazza Garibaldi a Castel del Piano, Genuino Amiatino e Babylon Caffè organizzano la Festa della terra.

“Abbiamo un sogno, un sogno che batte un tempo proprio – raccontano gli organizzatori di Genuino Amiatino -, non insegue logiche di produzione, idee dettate dal sistema economico mondiale, che guarda al tempo di vita: i canti, i balli, le attività svolte insieme, l’amore, la lettura, il racconto collettivo, la pazienza con i bambini. Stiamo coltivando insieme terreni che altrimenti sarebbero incolti, stiamo coltivando un sogno, immaginiamo un mulino che diventi utile per tutto il territorio, un forno per tutti, il nostro pane, la nostra pasta, piazze allegre, abitate, in cui creare insieme ancora nuovi sogni. Festeggeremo il solstizio d’estate con una giornata di giochi, laboratori, musica, cibo contadino e artigianato, il tutto dedicato alla terra, alla sua difesa e al suo racconto”.

Di seguito il programma della giornata.

LABORATORI:

– “I Mandala di Gea” laboratorio di benessere artistico con elementi naturali (a cura di Laura Tirone)

– “I profumi della natura” riconoscimento di erbe e piante attraverso la stimolazione dell’olfatto (a cura di Erika Ioan)

– “Terra Madre” scultura collettiva (a cura di Emanuela Montemurro)

– “Coloriamo le emozioni dell’Amiata con le terre colorate” (a cura di Terra Bianca)

– “La vita viene da un albero” lettura (a cura di Alessio Gennari)

– “Pane antico di d’Italia e Mesopotamia” (a cura di Sevda Tunc e Daniele Tomaselli)

– “Laboratorio di Caseificazione” (a cura di Caseificio i Murceti)

– “Gli alberi della Montagna” (a cura di Andrea Giudici)

MOSTRE & INSTALLAZIONI:

– “Iuta”, Massimo Benucci

– “Aven Makhmura”, Marco Rosi

– “Nel tempo delle tredici lune”, Onda Bianca

– “La luna e il vulcano”, Federica Mazzieri

– “Terra Cruda”, installazione site specific, Collettivo Clan

– “Libertà”, Angelica Sodi

– “Dee trasparenti”, Vetro Maghie

MUSICA & TEATRO:

– “Racconto di Demetra”, Metin Tunc

– “Ultimo Livello”, Erica Comina

– “Canti della Terra”, Gaia di Benedetto

– “Les Ebanistes”

Presentazione del CD in difesa della Montagna: “Musica per l’Amiata”

Interverranno:

– Marco Colonna

– Anna Torre

– Daria Tanasenko & Fabio Pin

– Michela Montauti & Fabio Pin

– La Piena