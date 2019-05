Festa della Repubblica: la Filarmonica suona l’Inno di Mameli al 4° Stormo

GROSSETO – Domenica 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, al 4° Stormo si terrà il concerto della Società Filarmonica di Grosseto. Il 4° Stormo, per l’occasione, si trasformerà in un grande palcoscenico, che farà da cornice all’esibizione della società Filarmonica di Grosseto, diretta da Michele Makarovic. Formata da 40 elementi, nel concerto del 2 giugno si aggiungerà un gruppo di giovani e giovanissimi musicisti per l’esecuzione dell’Inno Nazionale.

L’evento avrà inizio alle 17 alla presenza delle autorità civili e militari del territorio.