MANCIANO – Tutto pronto per la Festa della Repubblica: al circolo Arci di Manciano un appuntamento dedicato alla partecipazione associativa e alla vita del territorio. Martedì 2 giugno l’assemblea ordinaria dei soci, un momento per fare il punto sulle attività dell’associazione e programmare il futuro.

L’incontro prenderà il via alle ore 17.30 nella sede del circolo di via Marsala con la discussione e l’approvazione del bilancio relativo all’anno 2025. L’assemblea rappresenta infatti l’organo sovrano dell’associazione e, oltre all’esame del bilancio, è chiamata a definire gli indirizzi fondamentali dell’azione sociale, culturale e politica del circolo, individuando le linee guida delle attività future e deliberando sulle questioni più rilevanti della gestione associativa.

Dal Circolo Arci arriva quindi un invito alla più ampia partecipazione possibile da parte dei soci, chiamati a contribuire attivamente alla vita dell’associazione attraverso il confronto e il dibattito.

Al termine dell’assemblea, alle ore 19, è previsto un aperitivo finale che offrirà ai partecipanti l’occasione di proseguire il confronto in un clima informale e conviviale.