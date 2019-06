Festa della musica e delle vele a Castiglione per un weekend ricco di eventi

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’ultimo fine settimana delle Giornate europee dello sport, giunte quest’anno alla sesta edizione, ha in programma molti eventi.

Venerdì 21 giugno, a partire dalle 18:30, piazza Orto del Lilli ospiterà la Festa della musica. In Italia sono oltre 280 i comuni che aderiscono a questa iniziativa.

«In collaborazione con il Centro commerciale naturale di Castiglione della Pescaia – spiega l’assessora al Turismo e la Cultura Susanna Lorenzini – proseguiamo nell’organizzare questa manifestazione nel nostro paese. Oltre a piazza Orto del Lilli, che ospiterà lo spettacolo principale, le strade del paese si animeranno con altri eventi. La Festa della Musica riveste un carattere soprattutto spontaneo con esibizioni di vario genere che la rendono davvero un appuntamento da non perdere. Il messaggio che lancia un avvenimento del genere è legato alla partecipazione, all’integrazione che solo la musica riesce a dare in occasioni come queste».

«Per il terzo anno consecutivo – dichiara il presidente del Centro Commerciale Naturale Jessica Bello – ci siamo occupati con piacere di organizzare, in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Festa della Musica. Quest’anno, con la direzione artistica di Afma abbiamo dato molto più spazio alle giovani band, preparando una kermesse di ben 9 gruppi musicali. Dal cantautorato al funky, al rock, diversi saranno i generi ospitati dalle 18:30 sia sul palco dell’Orto del Lilli, che nelle vie del paese presso locali e negozi, dove la musica suonerà fino alle 2 di notte».

«Invitiamo – prosegue Jessica Bello – grandi e piccini a partecipare alla giornata di festeggiamenti già dal pomeriggio, iscrivendosi alla gara di castelli di sabbia pomeridiana divenuta ormai un classico di giugno. Alle squadre vittoriose andranno i ricchi premi sponsorizzati dalle attività del Ccn. Per iscriversi basta rivolgersi al più vicino stabilimento balneare. Il 21 giugno segna l’avvio definitivo della stagione estiva e apre la serie di eventi organizzati dal Centro Commerciale Naturale, che, con il neo eletto direttivo, puntano ad intrattenere i turisti, con un’attenzione particolare per i più piccoli».

La Festa della musica ha preso il via nel 1982, proprio il 21 giugno, con l’iniziativa ideata dal Ministero della Cultura francese, in tutta la Francia, musicisti dilettanti e professionisti invadono strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei. Non contenta solamente di rendere la pratica musicale visibile, la Festa della musica è diventata un autentico fenomeno sociale.

Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa si svolge in Europa e nel mondo. Dal 1995, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma, Senigallia sono le città fondatrici dell’Associazione Europea Festa della musica. Dal 2002, grazie al lavoro fatto dall’Associazione italiana per la promozione della festa della musica, in Italia hanno aderito più di 280 città, dando vita a una rete distribuita su tutto il territorio nazionale.

Sabato 22, con ritrovo alle 16:30, è in programma la visita guidata e gratuita a Vetulonia e le sue necropoli. Il ritrovo, per gli interessati, sarà davanti al Museo civico archeologico “Isidoro Falchi”. Ulteriori informazioni e prenotazioni: uffici Iat di Castiglione della Pescaia 0564933678 o Punta Ala 0564922396.

«Durante tutta la giornata di domenica 23 giugno – fa sapere la vicesindaca con delega alle politiche ambientali Elena Nappi – il lungomare di levante sarà la location dove questa amministrazione comunale terrà la “Festa delle Bandiere”. Abbiamo invitato alle 9:30 i titolari e i gestori di tutte le strutture turistico ricettive e commerciali di Castiglione della Pescaia tra il “Bagno Castiglionese” e il “Bagno Tito”, dove sarà consegnata le Bandiera Blu Fee e a seguire si terrà l’alzabandiera. Subito dopo, presso la spiaggia libera antistante il “Bagno Bruna”, verrà rilasciata in mare un esemplare di tartaruga marina recuperata sul nostro litorale e curata presso il Centro recupero tartarughe marine TartAmare. Nel pomeriggio, a partire dalle 19 sempre sullo stesso lungomare, altra cerimonia per consegnare le 5 Vele di Legambiente e Touring club italiano che quest’anno hanno giudicato Castiglione della Pescaia come la seconda spiaggia più bella d’Italia».