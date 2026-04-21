FOLLONICA – Insieme alla cerimonia istituzionale, il Comune di Follonica e l’Anpi sezione “Virio Ranieri” organizzano tre giornate dense di appuntamenti, per festeggiare la liberazione dell’Italia. Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26.

Ecco gli appuntamenti:

Venerdì 24 aprile

ore 21.30 – Giardino del Casello Idraulico

Concerto con il gruppo musicale di giovani follonichesi Joker’s Flag… musica rock e non solo!

Sabato 25 aprile: Festa della Liberazione

Ore 9.30: cerimonia di scopertura della targa commemorativa depositata dall’Amministrazione Comunale al cimitero degli americani (Ioc. Martellino). Alla cerimonia ci sarà la partecipazione della Filarmonica cittadina “Puccini”

Ore 10.30: La cerimonia avrà inizio alle 10.30 di fronte al palazzo comunale, in largo Felice Cavallotti, dove verrà deposta una corona di fronte alla nuova targa dedicata agli internati militari. Il corteo si muoverà per le vie cittadine, con deposizione delle corone di alloro in ricordo dei Caduti. Appuntamento conclusivo al Parco della Rimembranza, dove si terranno gli interventi del Sindaco e dei rappresentanti di Anpi

Dalle ore 17: al Giardino del Casello Idraulico di via Colombo concerto di canzoni popolari e della Resistenza con i ‘”Sonatori Dello Boscaglia”

Dalle ore 19: aperitivo offerto dalla Sezione Soci Coop Follonica-Castiglione della Pescaia con prodotti a marchio Coop

Domenica 26 aprile

ore 10 passeggiata della memoria con partenza dalla Pinacoteca: un breve percorso nelle vie cittadine legate alla memoria di fatti e persone protagoniste della storia antifascista locale, fino ai partigiani del monumento del parco della Rimembranza: durata del percorso circa 2 ore.