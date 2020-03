Festa della Donna: all’Argentario l’8 marzo è dedicato alla figura di Pia de’ Tolomei

PORTO SANTO STEFANO – Il Centro Studi Don Pietro Fanciulli in collaborazione con la Commissione Comunale Pari Opportunità celebrerà la Giornata Internazionale della Donna domenica 8 marzo, a partire dalle 17.30, con un’iniziativa tutta dedicata alla figura di Pia de’ Tolomei.

«Il professor Angelo Biondi analizzerà ogni aspetto della Pia, in questa occasione presa a simbolo di tutte le donne. Ospiti illustri saranno il Coro Le Donne di Magliano diretto da Carla Baldini e la discendente di Pia de’ Tolomei, che porta proprio il nome Pia Tolomei; avremo anche il contributo audio di Pamela Villoresi sui versi di Dante tratti dalla Divina Commedia, Purgatorio, Canto V. Un evento, dunque, da non perdere, che si aprirà con la canzone “Pia de’ Tolomei” di Mauro Chechi interpretata dal Coro Le Donne di Magliano, una formazione canora apprezzatissima. Farà da moderatrice dell’evento Eugenia Cerulli che darà il benvenuto e passerà la parola ad Angelo Biondi, il quale sarà intervallato dalle letture di Maria Letizia Cannas tratte dai testi di Giuseppe Moroni in ottava rima e Bartolomeo Sestini ed ancora dal Coro Le Donne di Magliano con la canzone “Biagio e Mercede” di Alberto Solari e il canto tradizionale “E me ne voglio andare”».

In chiusura sarà offerto un omaggio floreale alle donne ed un aperitivo a tutti i presenti. L’ingresso è libero.