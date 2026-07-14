CASTEL DEL PIANO – Torna al “Piazzone” di Castel del Piano uno degli eventi più attesi dell’estate amiatina: da giovedì 16 a domenica 19 luglio la Contrada del Monumento organizza la Festa della birra, quattro serate di musica, gastronomia e divertimento per tutte le età, con il patrocinio del Comune di Castel del Piano.
Il programma: quattro serate tra musica e tradizione
Si parte giovedì 16 luglio: dalle 20 apertura degli stand gastronomici e dalle 21 il torneo di briscola a coppie, appuntamento immancabile per gli appassionati delle carte.
Venerdì 17 luglio la festa entra nel vivo con la musica: stand aperti dalle 20 e, dalle 21.30, il concerto live dei Mamalover 90s Style, una serata dance party con il meglio della musica degli anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila.
Sabato 18 luglio, sempre con apertura degli stand alle 20, dalle 21 salirà sul palco Lo Strano Percorso, tribute band degli 883: un viaggio nelle canzoni di Max Pezzali che promette di far cantare tutto il pubblico.
Domenica 19 luglio la giornata si apre nel pomeriggio, alle 17, con l’animazione per bambini a cura di Fifinella; dalle 20 riaprono gli stand e la serata si chiude con “Chicche – Musica da gustare”, lo spettacolo della corale i d’Altro Canto di Arcidosso, diretta da Enrico Rinnoci.
In cucina: pizza dal forno a legna, panini e frittura di pesce
Ogni sera la cucina della contrada sarà pronta a deliziare il palato dei visitatori: in tavola pizza cotta nel forno a legna, panini, carne alla griglia, frittura di pesce e patatine fritte, il tutto accompagnato naturalmente dalla birra, protagonista della manifestazione.
L’appuntamento è dunque al “Piazzone” di Castel del Piano, dal 16 al 19 luglio, per quattro serate di festa firmate dalla Contrada del Monumento.