Festa della birra a Marroneto: sul palco il vincitore di Sanremo Rock 2019

MARRONETO – Venerdì 23 agosto, alle ore 18, a Marroneto, frazione di Santa Fiora, appuntamento con la seconda edizione di “Marroneto a tutta birra”, la festa dedicata alla degustazione di ottima birra e buon cibo. La serata sarà arricchita dalla presenza del vincitore di Sanremo Rock 2019 Marco Viccaro Bucalone in un concerto live, che avrà inizio alle 21.30. Subito dopo la festa continua fino a tarda notte con dj Leto.

Marco Viccaro Bucalone è un chitarrista, polistrumentista, cantautore, docente di chitarra. Vanta un’esperienza lunga 20 anni suonando dal vivo nei pub, teatri, piazze e stadi di tutta Italia, Europa e soprattutto America. Tra le numerose esperienze musicali ha partecipato all’Umbria Jazz Clinics, Festival di Sanremo Giovani nel 2009 ed è stato finalista al programma televisivo “Celebrity The Talent Show” in onda su Sky Vivo. Ha suonato nei locali più famosi di Los Angeles e New York, con artisti di fama internazionale come Billy Ioel; Richie Cannata; Popa Chubby e tanti altri. In Italia ha collaborato e condiviso il palco con Gatto Panceri, Silvia Salemi, Little Tony, Donatella Rettore e i Ricchi e Poveri solo per ricordarne alcuni.

I suoi album da solista scritti, arrangiati e suonati interamente da Marco Viccaro, sono stati presentati in una tournée internazionale in America, Inghilterra e Irlanda, sono molto apprezzati dalla critica, nonché recensiti positivamente dall’importante rivista musicale “Music Connection” di Los Angeles.