GROSSETO – Giovedì 11 giugno, alle 17, le Mura Medicee di Grosseto ospitano la festa del tesseramento della sezione Anpi Elvio Palazzoli, al Bastione Mulino a vento, conosciuto anche come Cinghialino.

La giornata è dedicata alla Resistenza dei popoli e si apre con lo spettacolo teatrale “S’ha a dì d’anda”, incentrato su storie di donne e resistenza in Toscana.

Letture e spettacolo sul palco

Lo spettacolo sarà intervallato da letture a cura del Coordinamento Donne della sezione Licena Rosi Boschi, dedicate ai movimenti di lotta per l’autodeterminazione e i diritti civili dei popoli che in questo periodo storico, in varie parti del mondo, resistono a guerre, soprusi e lesioni dei diritti umani.

Tesseramento e apericena per chiudere la serata

«L’evento – afferma il presidente della sezione Anpi Romeo Carusi – è anche l’occasione per iscriversi o rinnovare la tessera Anpi, associazione che da 80 anni si batte per la difesa e l’attuazione della Costituzione della Repubblica nata dalla Resistenza antifascista».

Al termine è prevista un’apericena presso il bar del bastione, al costo di 15 euro. Per confermare la presenza è possibile contattare i numeri 345 9739562 o 335 8134539.