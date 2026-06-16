ROSELLE – Torna la tradizionale festa del solstizio d’estate, con l’Osservatorio comunale di Roselle che compie 40 anni dalla costruzione. Venerdì alle 21:30 una serata diversa dalle classiche aperture, arricchita da musica al pianoforte.

Oltre a illustrare il fenomeno astronomico del Solstizio, parleremo di astrobiologia, astrofotografia, meteorologia, archeoastronomia, ingegneria e molto altro – dichiarano gli organizzatori -. La serata vedrà come prima protagonista l’astrofisica Silvia Giomi esibirsi al pianoforte, nell’attesa della notte, prevista per le ore 22:45, proseguiranno gli interventi dei diversi esperti (astronomi, astrobiologi, archeoastronomi, informatici, ingegneri, meteorologi, tecnici) dell’Osservatorio che festeggia i 40 anni di attività”.

Infine la celebre illustrazione della volta celeste e l’osservazione dai telescopi in giardino e dalla cupola. Presenta Nazario Montuori. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione direttamente dal sito al seguente link https://www.amsagrosseto.com/newsite/eventi/