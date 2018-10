Festa del Marrone Santafiorese: appuntamento sabato e domenica

SANTA FIORA – Sabato 20 e domenica 21 ottobre due giorni dedicati alla Festa del Marrone Santafiorese, a Santa Fiora, in piazza Garibaldi.

La qualità della castagna più pregiata del Monte Amiata viene celebrata con questa grande festa.

Dalle ore 9,00 di sabato 20 ottobre, in piazza Garibaldi, saranno allestiti i mercatini dell’artigianato, dei prodotti tipici e dell’usato. Alle 10 e 30 “Funghi che non sembrano funghi”, corso elementare di conoscenza dei funghi, a cura di Massimo Panchetti, micologo e presidente dell’associazione micologica del monte Amiata. E… “Vi racconto la castagna” a cura di Enio Sensi, storico.

Alle ore 12 e 30 pranzo sotto al portone, in piazza Garibaldi, a cura della proloco di Santa Fiora. A partire dalle ore 15 caldarroste e animazione per bambini con il laboratorio “i giochi di legno”.

Alle 17 si esibirà la filarmonica Gioberto Pozzi di Santa Fiora e alle 19 e 30 è prevista la cena sotto al portone con musica, a cura della proloco di Santa Fiora.

La festa prosegue domenica 21 ottobre, a partire dalle 9, con l’apertura del mercatino, in piazza Garibaldi e le visite guidate al centro storico di Santa Fiora.

Alle ore 12 e 30 pranzo sotto al portone a cura della proloco di Santa Fiora e alle 15 esibizione dei Falconieri fiorentini.

In piazza Garibaldi caldarroste, ciabatte e bomboloni.

Alle 19 cena con delitto parco del Pratuccio Bagnolo di Santa Fiora, a cura di Comitato festeggiamenti Bagnolesi (su prenotazione entro il 18 ottobre 347 3153169).