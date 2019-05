Festa del mare, torna la giornata di pittura estemporanea: premi per mille euro

SCARLINO – Il 2 giugno all’interno della “Festa del mare” organizzata dal Circolo nautico scarlinese al Puntone di Scarlino, si terrà l’undicesima edizione della mostra estemporanea “Scarlino e i suoi luoghi”, giornata di pittura estemporanea

Il regolamento per partecipare

1. La giornata è aperta a tutti i Pittori che dovranno attenersi al tema:

“Scarlino e i suoi luoghi” (Paesaggi e Suggestioni).

2. I Pittori saranno liberi di collocarsi ovunque, sia nel paese che nelle frazioni e fuori, ma eseguire le proprie opere sul posto.

3. Le Opere non dovranno superare la misura di cm. 70 × 100, né essere necessariamente incorniciate.

4. I Pittori dovranno presentarsi per la timbratura delle tele, o altri supporti, dalle 8,30 alle 12,00 alla struttura polivalente (Pallone) Puntone di Scarlino.

5. Ogni Pittore potrà timbrare due tele, ma presentarne compiuta soltanto una entro le 18,30 dello stesso giorno.

6. L’Opera non dovrà essere firmata: il numero assegnato al momento della timbratura ne paleserà l’autore dopo il giudizio espresso dalla Giuria.

7. L’iscrizione è gratuita.

8. Le Opere resteranno esposte al Pubblico sino all’avvenuta premiazione, quindi potranno essere ritirate dagli Autori. Coloro, che per vari motivi, non potessero ritirare le proprie opere entro l’orario stabilito potranno accordarsi con l’Organizzazione per la successiva riconsegna. Le opere non ritirate verranno considerate donate all’Associazione.

9. Le 4 opere premiate (1ª, 2ª, 3ª classificate e l’opera segnalata) resteranno di proprietà dell’Associazione organizzatrice, così come quelle non ritirate.

10. La Giuria sarà composta da esperti e sarà palesata solo al momento dell’iscrizione.

11. Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura per le Opere, declinano ogni responsabilità da eventuali danni non imputabili alla loro condotta.

12. La premiazione avrà luogo alle ore 20,00 dello stesso giorno, con premi così suddivisi: ​

​​1° premio € 500,00​

​​2° premio € 250,00​​

​​3° premio € 150,00​

​​Opera segnalata € 100,00

13. Tutti i Partecipanti riceveranno un ricordo della giornata.

14. Per i bambini fino ai 12 anni ci sarà un riconoscimento speciale.

15. In caso di maltempo sarà concordata, seduta stante, un’altra data.