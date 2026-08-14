SCARLINO – Quest’anno la festa del 19 inizierà con una novità e cioè l’anticipo a martedì 18 agosto alle ore 19 della corsa a staffetta per i vicoli del Centro Storico di Scarlino che sarà anche l’overture della manifestazione e si svolgerà subito dopo l’estrazione dei corridori in diretta e l’assegnazione degli stessi alle Contrade di Rocca, Centro e San Donato.

Il Corteo Storico e la selezione del tiro con l’arco

Alle ore 21.30 di Martedì partirà da piazza Garibaldi il Corteo Storico di Gavorrano con i tamburini che accompagnerà il drappello degli arcieri fino al piazzale del Castello dove si terrà la selezione del tiro con l’arco per scegliere gli sfidanti alla finale del giorno dopo.

Il programma di mercoledì 19

Mercoledì 19 la mattina ore 10.30 processione del Cristo morto e messa con benedizione dei gonfaloni.

Nel pomeriggio a partire dalle ore 18.00 piazza Garibaldi corteo storico del Comune di Scarlino e delle tre Contrade con gli Sbandieratori di Arezzo che si esibiranno al castello insieme alla falconeria e a seguire la finale del tiro con l’arco e la premiazione della contrada vincitrice.

La sera alle 21.30 al piazzale della Stella si terrà la rappresentazione scenica con teatro di strada del gruppo Scarlinopolis.

Le origini delle Carriere: dal colera del 1855 a oggi

La Festa del 19 fonda le sue radici nel lontano 1855 quando un epidemia di colera si abbatté sul paese di Scarlino provocando parecchi morti, il 19 agosto di quell’anno il parroco portò in processione il Cristo Morto supplicando la fine del morbo che si verificò grazie ad un violento temporale che fece gridare al miracolo. Dall’anno successivo quella data venne ricordata con una processione solenne fino a quando negli anni settanta la festa diventò più laica e il paese fu diviso in tre contrade Centro, Rocca e San Donato che dettero il via ad una disputa con Staffetta Storica e addobbo alla quale successivamente si aggiunse il tiro con l’arco. Dopo la parentesi del covid la festa è ripartita e anche quest’anno è pronta ad accogliere i turisti a Scarlino per una due giorni di folklore, tradizione e stand gastronomici.