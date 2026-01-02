CASTEL DEL PIANO – Per tre domeniche, il 4 gennaio, domenica 1° febbraio e domenica 1° marzo, in Provincia di Grosseto, musei gratis grazie alla quarta edizione della “Festa dei Musei” organizzata dal Sistema Musei di Maremma.

All’iniziativa partecipa anche il Comune di Castel del Piano, con “Le Collezioni di Palazzo Nerucci”.

Il primo appuntamento è per domenica 4 gennaio 2026. Alle 10.30 e alle 16.30 sarà possibile seguire una visita guidata alle collezioni, con un focus sulle opere che hanno dato origine alla raccolta museale.