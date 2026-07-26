BAGNO DI GAVORRANO – Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate a Bagno di Gavorrano. Dal 30 luglio al 3 agosto 2026, la Casa del Popolo ospiterà la Festa de l’Unità, organizzata dal Partito Democratico di Gavorrano, con un programma che unisce buona cucina, musica dal vivo e occasioni di incontro per la comunità.

Per cinque serate consecutive il pubblico potrà ritrovarsi in un’atmosfera di festa, grazie a un calendario pensato per coinvolgere persone di tutte le età. A fare da cornice all’iniziativa sarà il tradizionale ristorante, aperto ogni sera, con un menù dedicato ai prodotti tipici maremmani, affiancato da spettacoli di ballo con orchestra.

Il programma delle serate danzanti

La musica sarà protagonista ogni sera con orchestre diverse che accompagneranno il pubblico in pista.

Il programma prevede:

Giovedì 30 luglio : ballo con l’orchestra Giorgio Franceschi .

: ballo con l’orchestra . Venerdì 31 luglio : serata con l’orchestra Hurrà .

: serata con l’orchestra . Sabato 1 agosto : appuntamento con Valentina Grazyband .

: appuntamento con . Domenica 2 agosto : musica dal vivo con Alfa Music .

: musica dal vivo con . Lunedì 3 agosto: chiusura della manifestazione con l’orchestra Doppio Diesis.

Ogni serata offrirà l’occasione di trascorrere qualche ora all’insegna del divertimento, tra ballo e socialità, in uno degli eventi estivi più radicati nel territorio.

Ristorante aperto dalle 19.30

Oltre agli spettacoli musicali, la Festa de l’Unità punterà anche sulla gastronomia. Tutte le sere, a partire dalle ore 19.30, sarà infatti attivo il ristorante, dove sarà possibile gustare piatti preparati con prodotti tipici della tradizione maremmana. Un’opportunità per assaporare le specialità locali prima di assistere agli spettacoli o di scendere in pista.

Un appuntamento della tradizione

La Festa de l’Unità rappresenta da anni un momento di aggregazione molto sentito, capace di richiamare residenti e visitatori grazie a un format che combina intrattenimento, convivialità e valorizzazione della cucina del territorio. La Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano si prepara così ad accogliere cinque serate dedicate alla musica, al buon cibo e alla voglia di stare insieme.

L’appuntamento è quindi dal 30 luglio al 3 agosto 2026 a Bagno di Gavorrano, con ristorante aperto dalle 19.30 e un ricco programma di orchestre da ballo che accompagnerà il pubblico per tutta la durata della manifestazione.