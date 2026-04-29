MASSA MARITTIMA – Domenica 3 maggio, dalle ore 17 alle 18.30, al Campino di Tatti, si esibiranno i ragazzi e le ragazze dell’associazione Skeep, realtà impegnata da anni nella promozione dell’inclusione sociale e sportiva delle persone con disabilità attraverso l’arte, lo sport e le attività ludico-motorie.

Il nutrito gruppo di atleti e atlete, formato da persone con disabilità e volontari, porterà in scena una performance di tango, coordinata dal maestro Maurizio Ginanneschi, in un pomeriggio all’insegna dell’allegria, della condivisione e dell’incontro. Si esibirà anche il gruppo Maggerini di Tatti “Le Rose Selvatiche”. A seguire danze in cerchio per tutti con Patrizia e musica con Alberto Giorni.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra Arci, Il Barrino e Comitato Turistico di Tatti, azienda agricola Il Pianale, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima.

“È la prima volta che l’associazione Skeep si esibisce nel nostro Comune – sottolinea Sara Montemaggi, assessora all’associazionismo e agli eventi – e siamo molto felici di accoglierla a Tatti. Skeep svolge un lavoro prezioso per favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità, creando occasioni autentiche di partecipazione, crescita e relazione attraverso lo sport, l’arte e le attività condivise. Porteranno nel nostro territorio non solo uno spettacolo coinvolgente, ma anche un messaggio forte di comunità e di attenzione verso gli altri. Li aspettiamo a braccia aperte”.

Nata nel 2013, l’associazione Skeep promuove percorsi sportivi, artistici e ricreativi rivolti a ragazzi e ragazze con disabilità, coinvolgendo volontari, famiglie ed educatori in attività che mettono al centro la persona e le sue capacità, contribuendo concretamente a costruire una comunità più inclusiva e solidale.