Festa a Poggi del Sasso: sbandieratori, musica, prodotti tipici e vini locali

POGGI DEL SASSO – Sabato 27 luglio a Poggi del Sasso (Cinigiano), nel centro storico del paese si terrà la terza edizione di “Poggi in Festa”. L’associazione culturale Poggi Castello, che mira alla valorizzazione del territorio di Poggi del Sasso, organizza l’evento patrocinato dal Comune di Cinigiano ed inserito all’interno del Festival delle associazioni.

La serata inizierà alle 19:30 con gli sbandieratori e musicisti della Contrada della Corte di San Polo d’Enza (Reggio Emilia), per poi continuare fino a notte con la band “Outsider” che si riunisce qui per la prima volta dopo decine di anni.

La serata sarà arricchita da una mostra di quadri del territorio della frazione e di antichi oggetti legati ai lavori manuali, il tutto accompagnato da prodotti tipici locali come le classiche “paranzelle” e dai vini offerti dal Consorzio tutela vini Montecucco.

Il Consiglio direttivo dell’associazione ringrazia le persone dei Poggi che collaborano sempre per la riuscita delle feste paesane, l’amministrazione comunale per la ripetuta disponibilità, il Consorzio tutela vini Montecucco con le sue aziende per la collaborazione, il “Castello di Vicarello”, La Pollinosa e la “Macelleria Cappelli”.