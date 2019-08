Ferragosto a Festambiente: ecco tutto il programma del 15 agosto

RISPESCIA – Al via a Festambiente, il festival nazionale di Legambiente, che si svolgerà a Rispescia (Grosseto) dal 14 al 18 agosto. Ecco tutto il programma della giornata di giovedì 15 agosto.

ore 17,30 Città dei Bambini e Scienzambiente – Iscrizione ai giochi e laboratori

ore 18,00 Casa Ecologica I libri di Festambiente: All you seed is love a cura dell’autore Franco Sacchetti

ore 18,00 Padiglione dell’Agroecologia Summer break. Degustazione Tisana Menta Piperita

ore 19,00 Piazza Economia Civile I libri di Festambiente: Atlante mondiale della zuppa di plastica di Michiel Roscam Abbing. Partecipano Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente, Alessandro Bratti, direttore generale Ispra, Rossella Muroni, commissione ambiente della Camera dei Deputati

Ore 19,00 Officina dei Sapori Formaggi d’autore. Degustazione guidata di pecorini

ore 19,15 Tramonti nell’uliveto VolumiFestival presenta Talkin’ blues – vita e ballate di Woody Guthrie a cura di Mirio Tozzini e Dario Canal – ispirato al libro Vita e ballate di Woody Guthrie di Alessandro Angeli.

Ore 19,30 Padiglione Natur&Turismi Seychelles Travel book. Diario di un giovane ornitologo, dialogo tra Giampero Sammuri, presidente nazionale Federparchi, e il giovane ornitologo di 12 anni Francesco Barberini.

Ore 20,00 Padiglione dell’Agroecologia Presentazione e Degustazione Pesca e Nettarina di Romagna IGP

Ore 20,30 Officina dei Sapori Un sorso di Maremma… E non solo! Degustazione guidata di vini e prodotti tipici

ore 21,00 Piazza Economia Civile #IOACCOLGO. Insieme per dire no all’odio e all’esclusione e sì all’accoglienza, alla solidarietà e all’uguaglianza: presentazione della campagna. Partecipano Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente, Rossella Muroni commissione ambiente della Camera, i rappresentanti delle ONG.

Ore 21,00 Padiglione dell’Agroecologia Degustazione

ore 21,00 Auditorium Un’utopia e molto altro: Davide Lazzaretti e i suoi seguaci. Coordina Paolo Nardini, Archivio delle tradizioni popolari della Maremma. Partecipano Anna Scattigno, direttrice del Centro Studi Davide Lazzeretti, Mario Papalini, Effigi Editore, Piergiorgio Zotti, Archivio delle tradizioni popolari della Maremma. Iniziativa promossa da Effigi Editore, Archivio delle tradizioni popolari della Maremma, Libreria q.b.

ore 21,00 Ristorante Peccati di Gola Premiazione della Rassegna-Degustazione Nazionale dell’Olio Extra-vergine di oliva convenzionale, biologico e DOP e IGP

ore 21,00 Città dei Bambini SPLASH di e con Alessio Perniola, Multiversi divulgazione scientifica

ore 21,00 Clorofilla film festival – Saturnia film festival presenta Mother di Rodrigo Sorogoyen. A seguire Il ragazzo che smise di respirare di Daniele Lince; Deforestazione made in Italy di Francesco De Augustinis

ore 21,45 Auditorium Acrobazie Aeree a cura della Compagnia Mantica

ore 22,00 Area Spettacoli The Zen Circus aprono Giorgio Canali e Rosso fuoco

ore 00,30 Città dei bambini Parata luminosa spettacolo itinerante a cura della Compagnia Mantica

ore 00,30 Piazza Economia Circolare Attimi di Circo spettacolo con Giocoleria, ManoMano, Clownerie, Equilibrismo a cura della Compagnia Mantica

ore 00,30 Auditorium Acrobazie Aeree a cura della Compagnia Mantica

ore 00,45 Auditorium VolumiFestival presenta Alto Volume: lettura integrale e jam session de Il lavoro culturale di Luciano Bianciardi