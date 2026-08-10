CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Ricco calendario di appuntamenti nella settimana di Ferragosto, a Castiglione della Pescaia e nelle frazioni.

Martedì 11 agosto, alle 10:00, presso la Green Beach, l’appuntamento è con il laboratorio di tartAmare “Chi è passato di là?”: una mattinata all’insegna della creatività rivolta ai bambini dai 7 ai 12 anni.

La sera, alle 21:00, al MuVet di Vetulonia, torna l’appuntamento con Archeologia sotto le Stelle 2026. Protagonista della serata sarà Giuseppina Carlotta Cianferoni, già direttrice della Sezione Etrusca del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, con l’incontro “Miti e storie dalla Grecia all’Etruria”. Sarà un viaggio tra miti, divinità, ceramiche figurate e racconti che attraversano il mondo greco ed etrusco, prendendo spunto dalla mostra “Un Mecenate e i suoi tesori. La Collezione archeologica di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona in Roma”. L’ingresso è libero.

Il Giardino Viaggio di Ritorno ospita invece “Il Ballo della Terra”, una serata dedicata all’incontro tra arte, musica e tradizioni popolari. L’appuntamento, alle 21:00, si aprirà con una visita guidata in notturna insieme all’artista Rodolfo Lacquaniti, alla scoperta del Giardino e delle sue opere. A seguire, intorno alla Balena, lo spettacolo di Tarantucore accompagnerà il pubblico tra pizzica salentina, tammurriate campane e tarantelle calabresi. La serata si concluderà con un aperitivo.

Sempre martedì, alle 21:30, Piazza G. Solti a Castiglione della Pescaia ospiterà un nuovo appuntamento di Sinfonie d’Estate, il festival dedicato alla musica classica e ai grandi interpreti. L’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto”, diretta da Ernesto Colombo, sarà protagonista di un omaggio a Domenico Modugno insieme a Peppe Voltarelli, per una serata dedicata alla grande canzone d’autore italiana e al repertorio di uno degli artisti che hanno maggiormente segnato la storia della musica italiana.

Nel suggestivo scenario del Giardino di San Giovanni Battista, ex Orto dei Frati, martedì alle 21:30 si svolgerà una serata dal titolo “Itinerario spirituale fra Nazareth, Betania e Magdala … tra l’azzurro del cielo e il blu del mare”, uno degli appuntamenti in preparazione alla solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, promossi dalla Diocesi. A guidare il pubblico in questo percorso saranno Patrizio Piccioni, già presidente dell’Istituto Musicale Comunale di Grosseto, e Maddalena Gentili, del Coro di Voci Bianche della Scala di Milano, con un intreccio di voce e musica. La serata sarà accompagnata anche da una riflessione sulla Parola e sulla tradizione dei Padri della Chiesa, proposta dai teologi Claudio e Laura Gentili, sposi impegnati nell’approfondimento e nella divulgazione della fede cristiana.

Mercoledì 12 agosto la musica tornerà protagonista con una doppia proposta. Il MuVet di Vetulonia sarà straordinariamente aperto fino alle 21:30 in occasione del Grey Cat Festival 2026. Prima del concerto, le archeologhe dello staff accompagneranno il pubblico in una visita guidata alla mostra “Un Mecenate e i suoi tesori. La Collezione archeologica di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona in Roma”. La visita è gratuita, mentre l’ingresso al museo sarà a tariffa ridotta.

Alle 19:00 Vetulonia sarà protagonista della passeggiata con il FAI alla scoperta del borgo e delle sue tradizioni.

Alle 21:30, in Piazza Vatluna, sarà la volta dell’Alessia Martegiani Trio, con il concerto “La luna vista dalla luna”. Alessia Martegiani alla voce, Massimiliano Coclite al pianoforte e Bruno Marcozzi alla batteria daranno vita a un progetto ispirato alle Cosmicomiche di Italo Calvino, nel quale jazz, improvvisazione e sonorità contemporanee si incontrano in un racconto musicale intimo e sorprendente. L’ingresso è gratuito.

Sempre alle 21:30, a Castiglione della Pescaia, il Giardino di San Giovanni Battista ospiterà “Monstra te esse, Matrem”, appuntamento inserito nella sesta edizione di Soli Deo Gloria – Rassegna di musica sacra e di ispirazione religiosa. Protagonista sarà il Theatrum Instrumentorum, diretto da Aleksandar “Sasha” Karlić, con un programma dedicato ai repertori musicali mariani tra Occidente e Oriente cristiano. L’ingresso è libero.

Giovedì 13 agosto negli spazi di Santa Maria del Giglio e Santa Maria Goretti, la Diocesi propone una serie di appuntamenti con l’Adorazione di Gesù Eucaristia, guidata dalle Suore della Speranza, in servizio a Castiglione della Pescaia. Il programma prenderà il via alle 8:00, nella chiesa di Santa Maria del Giglio, con la Santa Messa e l’Esposizione del Santissimo Sacramento; alle 12:00 è prevista l’Ora Media con la Reposizione; alle 17:00 sarà nuovamente esposto il Santissimo Sacramento nella chiesa di Santa Maria Goretti; alle 18:30 seguiranno la recita del Santo Rosario e la Reposizione del Santissimo; alle 19:00 sarà celebrata la Santa Messa.

Sempre giovedì, alle 21:15, nella suggestiva cornice della Casa Rossa Ximenes, un nuovo appuntamento di “Note al chiaro di luna… sulle orme di Carlo Fruttero”, la rassegna musicale di Agimus Grosseto per la direzione artistica del Maestro Gloria Mazzi, con Jole & Leo, voce e chitarra. Per raggiungere comodamente la Casa Rossa Ximenes sarà disponibile la navetta gratuita “Dal Mare al Museo”, con partenza alle 21:00 da Piazzale Salebro, Piazza Garibaldi, e rientro previsto alle 23:30.

Sempre giovedì, il Torrione di Buriano farà da scenario a “Le Chiavi della Musica”, un viaggio attraverso grandi successi che hanno accompagnato intere generazioni. Protagonista sarà ChakrA5, formazione composta da cinque voci accompagnate dal pianoforte, con un repertorio che spazierà da “Let It Be” a “Bridge Over Troubled Water”, da “Volare” a “Country Roads”, fino a “La Cura” e “Can’t Help Falling in Love”. Una serata a ingresso libero.

A Punta Ala, invece, il Cinema sotto le stelle a cura della Marina di Punta Ala propone Kung Fu Panda. Quando un mutaforma mette gli occhi sul bastone della saggezza di Po, lui si rende conto di aver bisogno di aiuto. La proiezione è prevista alle 21:00 presso il Belvedere dello Sparviero.

Venerdì 14 agosto a Vetulonia, alle 11:00, il MuVet propone una visita guidata alla mostra “Un Mecenate e i suoi tesori”, alla scoperta della collezione Bilotti Ruggi d’Aragona e del dialogo tra archeologia e arte del Novecento. Il percorso permetterà di approfondire anche la conoscenza dell’iconica scultura di Umberto Boccioni “Forme uniche della continuità nello spazio”. La visita guidata è gratuita, mentre l’ingresso al museo è a tariffa ridotta.

Alle 19:00 sarà invece possibile partecipare a “Tramonto all’Isola Clodia”, un’escursione alla scoperta della Riserva Naturale della Diaccia Botrona. La visita guidata, della durata di circa due ore e mezza, rientra nel calendario di iniziative gratuite in programma nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo RICREA IT-FR, promosso dalla Provincia di Grosseto.

Nel fine settimana, venerdì, sabato e domenica alle 18:00, tornano anche le visite guidate al Giardino Viaggio di Ritorno, occasione per conoscere da vicino il parco d’arte contemporanea creato da Rodolfo Lacquaniti.

La giornata di venerdì sarà inoltre caratterizzata dalle celebrazioni legate alla processione dell’Assunta, appuntamento della tradizione religiosa. Il programma prevede alle 19:00 la Messa solenne in Santa Maria Goretti, nella vigilia dell’Assunzione di Maria, presieduta dal Vicario generale della Diocesi don Pier Mosetti, cui seguirà la processione a mare con la statua dell’Assunta a bordo della motonave Superba, i labari dei rioni e gli equipaggi del 70° Palio marinaro.

Sabato 15 agosto, giorno di Ferragosto, il MuVet di Vetulonia sarà regolarmente aperto dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 19:00, con ingresso a tariffa ridotta. Alle 17:00 le archeologhe dello staff accompagneranno i visitatori in una visita guidata gratuita al museo. Sabato si conclude inoltre la personale “Equus et Venus” di Marcella Bianciardi, allestita al MuVet.

In serata, alle 21:00, a Tirli, appuntamento con l’Orchestra Max Paradise, a cura della Pro Loco Tirli, mentre in Piazza Maristella a Castiglione della Pescaia spazio all’associazione “Mattoallaprossima” con il torneo amichevole di scacchi in piazza.

La settimana si concluderà domenica 16 agosto, alle 21:30, in Piazza G. Solti a Castiglione della Pescaia, con “La Repubblica dei Cantautori”, appuntamento della rassegna Cose di Spettacolo. La piazza tornerà a trasformarsi in palcoscenico con un appuntamento dedicato alla canzone d’autore.