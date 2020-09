“Fermo immagine”: il libro di Stefano Lucarelli per i martedì della Casa del quartiere

GROSSETO – Proseguono i “Martedì alla Casa del Quartiere” in piazza Pacciardi a Grosseto. Martedì 8 settembre, la piazza si anima alle 21.30 con la presentazione del libro “Fermo immagine. 50 racconti di 100 parole”, edito da Effigi, dell’autore e attore teatrale Stefano Lucarelli che sarà accompagnato da Giancarlo Pacifici.

Una raccolta di cinquanta racconti ognuno dei quali scritto con sole 100 parole. Un esercizio di stile ma anche un lavoro di controllo, di scavo, di attenzione. Una scrittura a togliere come lo scalpello di uno scultore. L’improvvisa apparizione di uno scorcio, l’angolo di un tavolo apparecchiato, il tornello della metropolitana, l’ottavino da condividere con altri come una vecchia casa che torna a respirare, diventano il punto di partenza di una trama istantanea, rapida come rapidi sembrano questi tempi caduchi. Un fermo immagine che finisce per cogliere un’emozione, un gesto momentaneo che si fa subito memoria.