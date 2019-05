Fenomeno dei bocconi avvelenati: appuntamento all’Oasi Wwf per un corso di formazione

ORBETELLO – Sabato 1 giugno 2019 si terrà un’importante giornata formativa sul tema “Come contrastare il fenomeno dei bocconi avvelenati” all’Oasi Wwf Casale della Giannella ad Orbetello.

“Il seminario – raccontano dal Wwf – nasce dall’esigenza di fornire una formazione a carattere generale a tutti i volontari e una specializzazione alle Guardie Wwf per contrastare il fenomeno degli avvelenamenti tramite bocconi, che purtroppo non accenna a diminuire, causando la morte sia di animali domestici sia selvatici ( recenti i casi di avvelenamenti su lupi e aquile ). Saranno trattate le normative, le attività di prevenzione, le strategie di controllo degli animali in città, le tipologie di sostanze tossiche utilizzate per la fabbricazione dei bocconi ed il loro riconoscimento, gli effetti sugli animali, gli esami tossicologici, le attività di indagini investigative di Polizia mirate allo specifico fenomeno”.

“I relatori sono persone di elevata professionalità e competenza riconosciuti in tutta Italia – continuano dal Wwf -. Una sessione verrà dedicata con particolare riguardo alle procedure e alla modulistica da adottare per svolgere l’attività “antiveleni”, ( sommarie informazioni parte offesa e persone informate sui fatti, acquisizione di atti e reperti, ispezione dei luoghi, cartografia, procedure acquisizione campioni e consegna al laboratorio per le analisi tossicologiche, perquisizioni ecc. ….). La ricerca delle esche e la bonifica del territorio interessato dalla presenza dei bocconi riveste una parte fondamentale dell’attività, vedremo le procedure e le tecniche da adottare per rendere l’operazione efficace e i conseguenti atti da compiere; in questa fase risulta utilissimo l’impiego di volontari formati che sappiano come muoversi sul territorio”.

A conclusione della giornata formativa verrà rilasciato attestato di partecipazione al corso.

Il programma

Mattino dalle 9,00 : attività antiavvelenamento animali e strategie controllo animali di città; attività di Polizia nell’ambito delle indagini investigative sul contrasto del fenomeno dei bocconi avvelenati.

13,15: pausa pranzo presso struttura dell’Oasi.

Pomeriggio dalle ore 14,30 : impiego dei cani addestrati per la ricerca sul territorio dei bocconi avvelenati; presentazione del Nucleo Cinofilo delle Guardie Giurate WWF Italia con la presenza di Eklia e Lea cani addestrati per la ricerca di bocconi avvelenati, armi e fauna abbattuta; la ricerca dei bocconi avvelenati e la bonifica del territorio interessato; prova pratica simulata in esterno sul territorio, tecniche di ricerca e di bonifica con e senza l’ausilio dei cani addestrati .