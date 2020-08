“Fellini a bottoni”, ecco le libere canzoni di Alessandro d’Alessandro

MANCIANO – Giovedì 13 agosto a San Martino sul Fiora alle 21.30 in piazza della Chiesa, Alessandro d’Alessandro (vincitore targa Tenco 2017) presenta “Fellini a bottoni”, libere canzoni e temi onirici per organetto solo ed elettronica.

Alessandro D’Alessandro, organettista, si dedica principalmente alla contaminazione dell’organetto con stili e armonie non propriamente di matrice etnica, anche attraverso l’utilizzo dell’elettronica. Ha collaborato sia in studio sia live con numerosi artisti, fra cui Sergio Cammariere, Petra Magoni, Daniele Sepe, Neri Marcorè, Daniele Di Bonaventura, Gigliola Cinquetti, Peppe Voltarelli, Maria Pia De Vito, David Riondino, Flaco Biondini, Sonia Bergamasco, Elena Ledda, Angelo Branduardi, Roberto Angelini, Roy Paci, Franco Battiato, Gabriele Mirabassi, Lucilla Galeazzi, Pino Marino, Peppe Barra, Edoardo De Angelis, Rap, Eugenio Barba & Odin Teatret, Fratelli. Mancuso, Lino Cannavacciuolo, Zibba, Tetes de Bois, Badara Seck, Fausto Mesolella, Patrizio Fariselli, e moltissimi altri.

Nel 2017 vince la Targa Tenco (miglior album in dialetto) per il disco “Canti, ballate ed ipocondrie d’ammore” (Squilibri) realizzato insieme al cantautore Canio Loguercio. È solista e coordinatore dell’Orchestra Bottoni, una particolare big band formata per lo più da organetti, con la quale ha pubblicato diversi dischi tra cui “Orchestra Bottoni Live”, candidato alla Targa Tenco 2014 e molto apprezzato dalla critica specializzata. Si è esibito in alcuni dei più importanti festival italiani e stranieri, dalla classica alla worldmusic, dalla canzone d’autore, al cinema o alla letteratura, tra cui: Festival Berlioz, Francia, Concerti del Quirinale, RaiRadio3, Fimu, Francia, Wtm Londra, Inghilterra, MeYouZik, Lussemburgo, Maggio Musicale Fiorentino, Villa Ada incontra il mondo, Roma Premio Tenco 2017/2018/2019, Folkest, Radio 3 Suite, Festival Letteratura, Mantova, Mare e Miniere, Sardegna, Festival della Creatività, Firenze Liri Blues, MuntagninJazz, Abruzzo, Parco Archeologico Selinunte, Sicilia, Premio Loano Materadio, Festival del Cinema Laceno d’Oro, Campania, Palazzo Reale, Napoli, La Notte della Taranta, ArtCity, Lazio, Auditorium Parco Della Musica, Roma, Francia, Germania, Istituto italiano di cultura Tirana, Albania, Polonia, Holstebro Festuge, Danimarca, Cile.