CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Tornano alla Biblioteca comunale “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia gli appuntamenti con le fiabe “Favole e sogni”, dedicati a grandi e piccini.

Un nuovo viaggio avventuroso tra storie e racconti, con sei appuntamenti a cadenza quindicinale, da gennaio fino ad aprile, nei quali gli attori della compagnia teatrale AnimaScenica e del Teatro Studio interpreteranno le favole coinvolgendo nella recitazione i bambini con spettacoli teatrali che accenderanno immaginazione e fantasia.

«Come promesso alla fine delle vacanze natalizie – dichiara la sindaca Elena Nappi – tornano in biblioteca le favole per i nostri bambini che ci accompagneranno fino a Pasqua e che anche nel periodo estivo saranno un intrattenimento settimanale fisso per regalare alle famiglie che scelgono Castiglione della Pescaia come meta di vacanza un momento di magia e sogni per i loro figli. La politica di questa amministrazione continua ad essere attenta alla esigenze di cittadini e turisti di ogni età proprio perché il luogo dove si vive o che si sceglie per la villeggiatura sia sempre più piacevole e attrattivo per tutti».

Sarà ancora una volta una bella occasione per vivere pomeriggi in famiglia. Tutti gli spettacoli iniziano alle 16 e sono ad ingresso gratuito. Il primo appuntamento è sabato 25 gennaio con “Quando sarò rana” della compagnia teatrale AnimaScenica. Una favola incantata che racconta il mondo visto dai cuccioli, una prospettiva narrativa interessante, in cui i bambini si identificano e gli adulti possono abbandonarsi a spunti di riflessione insoliti e divertenti punti di vista. Narrazione e musica si intrecciano tra note e parole, senza mai abbandonare ritmo e suggestioni.

Il calendario completo degli incontri:

Sabato 25 gennaio – “Quando sarò rana”

Sabato 8 febbraio – “Animali”

Sabato 22 febbraio – “Arriva la guerra, tutti giù per terra”

Sabato 8 marzo – “Amelia, in volo per la libertà”

Sabato 22 marzo – “La cosa che non c’è”

Sabato 5 aprile – “Una volta c’era”